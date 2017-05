Na rodada desta tarde tem os jogos de volta da semifinal dos Máster

Na rodada desta tarde tem os jogos de volta da semifinal dos Mster



tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.



TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Mais sobre o Bolão no USC. Em certa ocasião, começaram a surgir problemas. O time estava bem e vencendo seus jogos, mas os jogadores encontravam-se insatisfeitos e pedindo aumento de salário, no entanto, sempre vinha aquela desculpa da época: “A inflação é que está engolindo os salários”. Para cortar o mal pela raiz e amenizar as críticas, Nenê Mama se reuniu com Rafael Angotti para definir a situação. “E aí Bolão, como vamos resolver o assunto”? Bolão pensou e mandou o Nenê Mama reunir o pessoal para aquele papo. A expectativa era grande. Era a primeira vez que havia uma crítica séria de um clube que estava na liderança do campeonato. Melhor defesa, melhor ataque com Paulinho marcando 15 gols. O torcedor, aflito, colocava uma interrogação na cabeça. Não entendia nada. Foi no vestiário de “BP” que a dupla Nenê e Bolão falou com os jogadores, e o presidente foi franco: “Quem não estiver satisfeito com o salário do clube pode levantar o braço que terá o caso resolvido. Dou o passe, rescindo contrato. Na mesma hora seis jogadores levantaram o braço, entre eles, Paulinho e Tati. Foi aí que Bolão pensou rápido e disse: “Vocês não valem, fica o castigo para os outros. Os demais que levantaram o braço estão dispensados”. Foi o fim da crise. Bons tempos.



MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Essa discussão aconteceu no boteco:

- Você gosta de mulher magra e feia?

- Eu, de jeito nenhum.

- E de mulher sem dentes e de seios caídos?

- Tá na cara que não.

- E de mulher velha, com varizes nas pernas?

- Tá louco, sô, eu não.

- Então, por que você não para de meter a cara com a minha mulher?

A turma que faz a cobertura dos treinos, no reservado de imprensa do Uberabão, em dia de chuva, reclama que precisa muito de cobertura.

Sem ter NADA, o Uberaba SC joga TUDO esta tarde no Uberabão.



ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado.

BOLA DE MEIA

Na rodada desta tarde tem os jogos de volta da semifinal dos Máster. No Vulcão, Pinheiros joga pelo empate contra o forte time do Fabrício, e da mesma forma, no Zé do Tiro, Bonsucesso enfrenta o Parque das Américas.

Nos Juniores, o jogão será Atlético x Nacional. No Antonio Dal Secchi, tem clássico entre Independente e Uberaba SC; Merceana espera pelo Fabrício de Djavan. Água Comprida recebe o Boca Junior. Este é o Hexagonal.

Amanhã, no Infantil, tem Atlético x Beira Rio; Butantã x Independente, e no JK o dérbi entre Nacional x Uberaba SC. Pelo Amador B, Merceana recebe o Butantã; Atlético joga contra o Leblon, e o Santa Marta encara o Costa Telles.

Tite convocou os jogadores para os dois amistosos que a Seleção fará na data Fifa contra Argentina e Austrália. Entre as novidades estão Diego Alves para o gol; Alex Sandro e Rafinha, David Luiz, Jemerson e Rodriguinho. Vamos lá.



BARBOSA anuncia cimento a R$ 13,70. Esse Waltinho ficou maluco. O estoque está chegando ao fim. Av. Marcus Cherém, 308, fone: 3336-4111. Imperdível. Posto RIO BRANCO e W1- Guiados pela mesma energia, e credibilidade que garante a procedência do seu combustível. ELETROSOM, é por você que a gente faz.

Noticia das mais agradáveis no meio esportivo chega para os torcedores. A Funel, com profissionais habilitados, deve comandar as divisões de base do Uberaba SC. Já no Nacional será assumido do Pré-Mirim ao Infantil. Legal!

Certamente, o Patrocinense, mesmo sendo favorito por jogar em casa diante da sua torcida, deve atropelar o Nacional de Muriaé. Título em jogo. Partida morta deve ser entre Betinense e Tupynambás, em Nova Serrana. Jogo ocho.

Quem vem com tudo pra cima do USC é o forte time do Boa Esporte, que também busca o título do Módulo II. A equipe dos Irmãos Moraes pretende enfrentar o Zebu mais morto do que nunca. E agora, José?

O que esperar dos jogadores do USC para esta partida? Compromisso com o profissionalismo, garra, dignidade, satisfação ao torcedor e diretores, mostrar que são profissionais e saber que notícia ruim corre rápido. É lutar. TRAVA.



TA Confecções – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.