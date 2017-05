Federação Mineira fecha ano de 2016 com resultados positivos

Federao Mineira fecha ano de 2016 com resultados positivos





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Contando histórias sobre o Uberaba SC a gente não pode se esquecer do Rafael Angotti, o Bolão, que praticamente sozinho, só ajudado pelo Nenê Mama, dirigiu o Uberaba SC. Figura simpática, comerciante de secos e molhados, que na época era chamada de “venda”. Seu comercio era na Artur Machado. Bolão fazia de tudo, mas sempre ouvindo o Nenê Mama. Ele contratava, dispensava, multava, batia ou afagava os jogadores. Certa feita, quando o USC não andava bem das pernas no campeonato regional, a dupla Nenê e Bolão chamou o treinador, o argentino Artur Nequesaurt, em um canto e deu o ultimato. O comandante tirou sua responsabilidade e colocou a culpa nos jogadores, pedindo para que Tati, Paulinho e Oliveira fossem mandados embora. Nenê e Bolão trocaram olhares e, num piscar de olhos, decidiram o que fazer. Não pensaram duas vezes, mandaram o treinador embora. Já imaginou ficar sem Tati, Paulinho e Oliveira e permanecer com um técnico que falava o portunhol que praticamente ninguém entendia... Rafael Angotti foi outro que deu a vida pelo Uberaba SC. Amor à camisa vermelha.



CANELADAS

- É verdade que o goleiro Rogério Ceni está treinando equilibrismo?

- Sei não, por quê?

- Estão dizendo que ele está caminhando pela corda bamba!

Depois de o Atlético golear Godoy Cruz, pela Libertadores da América, a torcida do GALO ficou mais feliz do que PINTO NO LIXO...

Boa Esporte e Patrocinense ascendem ao Módulo I, Uberaba SC e Nacional apagam no Módulo II...

Quatro motivos quem fazem o ateu acreditar em Deus:

1 – Natal;

2 – Quando não estudou para a prova;

3 – assistindo futebol;

4 – Sendo assaltado.



BOLA DE MEIA

Os dois lados da moeda. Jogadores do USC se reuniram com o G5, e certamente o assunto foi dinheiro. Tudo bem, mas pergunto: por que o G5 não chamou antes os jogadores para saber sobre a queda de rendimento? Ser bonzinho.

EC Fabrício, clube organizado do nosso futebol amador, comemora mais um ano de fundação. Camisa de muitos títulos e glórias no passado. O Grená tem histórias. Lula sempre fala coisas maravilhosas desse clube. Parabéns!

A FMF fechou o ano de 2016 com resultados positivos, cumprindo todos os seus compromissos e obrigações em dia. Depois que Castellar Neto abriu o REFIL, jamais fechou suas contas no vermelho. São três anos de balanço positivo.

Na última temporada, a Federação Mineira de Futebol apresentou um superativo de R$ 282.608,00, sendo este o terceiro melhor resultado financeiro entre as federações estaduais de todo o País.



Nosso Guilherme Adolfo, revelado na base do IAC não fica desempregado. O volante, sempre fazendo sucesso em outros clubes, inclusive no USC, agora vai defender o Novo Horizonte de Ipameri-GO. Vamos lá, garoto!

Depois de ter conquistado o título capixaba de maneira invicta, o nosso Zé Humberto está sendo pretendido por vários clubes. Do interior paulista chegam várias propostas. O Democrata de Sete Lagoas é outro que quer o treinador.

Boa Esporte jogou bem contra o Ceará. No empate de 0 a 0, o goleiro Luan Polli foi o destaque do jogo. É bom salientar que o time Boveta vem a Uberaba para acertar o fígado do Zebu. Os irmãos Moraes querem o título do Módulo II.

Enquanto isso, com um pouco de turbulência, Gilmar Estevam prepara o time da despedida. Motivação, dignidade, raça e personalidade devem servir para os jogadores entrarem em campo. É trabalho de vestiário. TRAVA.



