USC conseguiu um resultado quase satisfatório em Juiz de Fora

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Hortêncio de Sousa, depois de ter jogado no América do Rio, como centroavante, veio ser técnico do Uberaba SC, isso no final da década de 50. Naquele tempo, o Colorado tinha um dos melhores times de Minas. Um ataque famoso que marcou época: Fausto, Paulinho, Zé Luiz, Tati e Oliveira. O treinador não esperava que o Fausto fosse para a Francana, Zé Luiz, para o Sete de Setembro; Tati, para o Palmeiras, e Oliveira, pai do atacante Careca, teve que voltar para Araraquara. Hortêncio teve que se contentar, mas a diretoria trouxe Machadinho para jogar na ponta; tirou Ticoco do Nacional e deu oportunidade para Calmon e Zé Pequeno para fazer a ala esquerda. Craque mesmo só ficou Paulinho. Ticoco era boleiro malandro, daquele bem mascarado. Certa noite, o USC foi jogar um amistoso com o América de Rio Preto, e, na preleção, Hortêncio usou a tática dos “botões” e falou: “Ticoco dá saída de bola com Paulinho. Da direita, Machadinho vai ao fundo e cruza, aí Paulinho, ou Ticoco, entra de cabeça e faz o gol. Entenderam”? Todos entraram em campo, menos o Ticoco, que chamou o treinador e disse: “Seo” Hortêncio, entendi tudo, mas será que o adversário vai estar todinho fazendo xixi?



CANELADAS

- Alguns entendidos do futebol sabem quem complicou o USC no Hexagonal.

- Quem foi?

- A bola!

Jogadores do USC andam até com dor na nuca, de tanto levantar a cabeça pra sair pra outra...

- Pai, esse time do USC parece oferta de lojas e supermercados?

- Parece não, filho. Por quê?

- Estão dizendo que está abaixo da tabela...

- Ligando para a polícia, Carrapicho?

- Sim. Acabo de pegar um ladrão com a boca na botina.



BOLA DE MEIA

Na primeira rodada da semifinal do Máster, o Pinheiros venceu o forte time do Fabrício pelo placar de 2 a 1. Alguns acham que foi “zebra”, outros afirmam que foi competência. Por 1 a 0, o Bonsucesso ganhou do Pq. das Américas.

Nos Juniores, Boca Juniors e Pinheiros ficaram no 1 a 1; Fabrício, ainda invicto, goleou A. Comprida; USC perdeu para Merceana; em casa, o Arem foi derrotado pelo IAC. No “JK”, o Nacional fez 10 a 0 no Corinthians.

Pelo Infantil, o Independente ganhou do USC pelo placar de 3 a 0; em casa o Beira Rio marcou 2 a 0 no Butantã. No “AP”, o Atlético foi derrotado pelo Nacional. 2 a 1 foi o placar. A molecada vem jogando com alegria.

A rodada do Amador da Série B apontou os 18 clubes classificados para a segunda fase. É bom frisar que a Merceana fez excelente campanha terminando em primeiro lugar e de forma invicta. A equipe esmeraldina é bem dirigida.



A derrota do Betinense para o Nacional, em Muriaé, tirou a motivação da última rodada do Hexagonal. O time de Betim ainda sonhava com a possibilidade de chegar à 10ª rodada com chances de passar o CAP ou o Boa Esporte.

Como já está tudo decidido, o Patrocinense joga em casa contra o Nacional e busca a vitória. E vai torcer pelo Boveta tropeçar diante do Uberaba SC. Os irmãos Moraes têm o mesmo pensamento e vêm a Uberaba jogar para vencer.

Até que no fim de feira, o USC conseguiu um resultado mais ou menos satisfatório na cidade de Juiz de Fora. O empate em 1 a 1 não favoreceu ao Tupynambás, mas conservou a quinta colocação ao time do Dr. Luiz Fernando.

Mesmo com alguns jogadores pedindo para sair, Gilmar Estevam tem que garantir um time que pode fazer frente ao Boa Esporte. Acho que despedir com derrota, em casa, vai ficar difícil até para apagar a luz. TRAVA.



Carlos Roberto Moura – Tycha.