Para diminuir o vexame, USC busca empate



tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.



TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Célio Papini, que Deus o tenha, foi figura marcante nos meios esportivos. Em certa ocasião, procurou o presidente Rodolfinho Castro Cunha Jr e pediu para ser o assessor direto para assuntos esportivos que, de certa forma, despertou ciúmes no Nenê Mama. A coisa teve feia e Rodolfinho usou o jogo de cintura para amenizar o problema. Serenado os ânimos, Papini e Nenê trabalharam juntos: Papini cuidava das relações públicas e Nenê, dos problemas do clube. Certa vez, em Belo Horizonte, na rodinha de um bar, lugar onde os jornalistas iam buscar notícia para seus programas e páginas esportivas, Papini falava aos jornalistas que o “coronel” Rodolfinho tinha tanto gado em suas fazendas que a contagem era por minuto: cinco minutos de gado leiteiro; cinco de Nelore, mais cinco de bezerros e por aí afora. Toda vez que estava em Belo Horizonte e frequentando o “Bico do lacre”, repetia sempre a mesma coisa e tomava uísque “Cavalo Branco”. E tudo pago pelo “coronel” Rodolfinho. Já o nosso Nenê Mama, econômico como sempre, não gastava nada, e só pensava no futebol. Era muito amor ao clube. Por isso, Nenê é inesquecível.



CANELADAS

Duas garotas bonitas estão passeando no Piscinão e encontra um sapo que fala:

- Me dê um beijo na boca que eu volto a ser um grande professor universitário.

Uma das garotas pega o sapo cuidadosamente, coloca na bolsa e fecha o zíper. A outra se espanta:

- Você não vai beijá-lo?

- Qual é, professores hoje em dia não estão com nada. Mas sapo que fala, vale uma nota violenta.

Segundo Carrapa, para escalar o time esta tarde, o técnico do USC está tranquilo. Tem uns que fazem meio-campo e tem outros que fazem meio copo...

Vou ao torcedor do USC e pergunto qual é a opinião sobre o jogo desta tarde:

- Ih, não me chateia mais com esse negócio!



BOLA DE MEIA

O futebol Master tem esta tarde a primeira rodada da semifinal. Pinheiros vai sofrer nas mãos do forte Fabrício, e o Parque das Américas faz o dérbi contra o Bonsucesso. À primeira vista, Fabrício e Bonsucesso são os favoritos.

E nos Juniores, Uberaba SC enfrenta a Merceana; Arem espera pelo Independente; Nacional encara o Corinthians, e o Fabrício recebe a Água Compridense. Com seis clubes, a segunda fase do Infantil começa amanhã.

Quero parabenizar o meu amigo e competente técnico de futebol Zé Humberto Oliveira, que com toda eficiência e competência foi campeão invicto no Espírito Santo. Com o Atlético, a cidade de Itapemirim ganhou nova vida esportiva.

Falando em Zé Humberto, não é de hoje que ele anda fazendo sucesso como treinador. Conquistou títulos no estado de Goiás; foi bem no Paraná e brilhou no estado de São Paulo, onde deu uma sustentação na Ferroviária de Araraquara.



Dizem que a esperança é última que morre... Por isso, Betinense vai com tudo pra cima do Nacional. Mesmo com a partida marcada para Muriaé, a equipe de Nova Serrana sonha com a vitória, para depois secar o CAP e também o Boa.

Para não chegar aos cem por cento do vexame, o Uberaba SC busca pelo menos um empate contra o Tupynambás. Não acredito em êxito nenhum dos colorados, mas na bola tudo pode acontecer e diminuir um pouco a decepção.

Fosse eu, o Gilmar Estevam, sabendo daquilo que tem mãos, jogava para não perder. Faria um esquema consistente na defesa e meio-campo e tentaria surpreender o adversário. O campo é bom e ajuda no toque de bola.

Eu só queria um pouquinho de dignidade dos jogadores na postura de jogo e buscar pelo menos amenizar o sofrimento dos torcedores. É preciso vontade e os jogadores precisam mostrar raça e determinação. Vamos rezar. TRAVA.



