Jogadores sediam o escritório do USC pedindo liberação

Jogadores sediam o escritrio do USC pedindo liberao





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Renato Caetano Borges foi um dos grandes presidentes que o Uberaba SC já teve. Depois de ficar fora do Mineiro da Primeira Divisão em 1972, justamente no ano de inauguração do Uberabão, na ânsia de acertar contratações para fortalecer o time, fez dois amistosos contra o Barretos no Boulanger Pucci e tomou um vareio de bola, com o ponta-esquerda Ferreira pintando e bordando com a defesa colorada. O moço despertou a diretoria do USC e Renato Caetano, juntamente com Nenê Mama, foi até Barretos comprar o passe do ponta. Nenê iniciou a negociação: “O que oceis pedir não sendo caro, nois compra”. Depois de muita conversa, o USC fechou a compra, acertou duas partidas, uma em Barretos outra aqui. De quebra, trouxe um becão, alto, canela fina, de pouca conversa e que ninguém conhecia. O zagueiro acertou com Nenê Mama e veio pra Uberaba. Ferreira não jogou o esperado, teve a perna fraturada. Recuperado, voltou a Barretos. Já o becão, com nome de Modesto, foi a sensação dos campeonatos de 73 e 74. Acabou sendo vendido ao Atlético-MG, onde foi campeão estadual e, mais tarde, convocado para a Seleção Brasileira. Foi um contrapeso de ouro.



MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

Polícia Federal acaba de informar que encontrou provas no apartamento do Lula... Mas só até a quarta série...

- Carrapicho, qual é o nome que se dá a um palmeirense chato?

- Só pode ser espírito de porco.

Filosofia de boteco:

“Sou imortal: não tenho onde cair morto”

Carrapicho procurou um psiquiatra porque achou que estava ficando louco, o médico perguntou:

- Você costuma ouvir vozes sem saber de onde vêm?

- Sim. Acontece sempre quando atendo o telefone!



ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado.

BOLA DE MEIA

No Infantil, Beira Rio, Atlético, Butantã, Uberaba SC, Nacional e Independente, classificados para a segunda fase, jogam entre si em turno e returno. No Máster: Fabrício, Bonsucesso, Pinheiros e Parque fazem a semifinal.

Boa Esporte e Patrocinense parecem ter feito o jogo de compadres. O empate sem gols deixou as duas equipes com 90% de possibilidades para o acesso. Ambos têm 18 pontos. Betinense, com 13, ainda sonha com duas vitórias e uma zebra.

Dizem as más línguas que se no treino de ontem pela manhã, no CT Constantino Calapodopulos, fosse utilizado o tal de bafômetro certamente choveria multas. A falta de responsabilidade e respeito é grande. O que fazer?

Faltam dois compromissos. Sábado em Juiz de Fora na briga para fugir da lanterna e o último jogo, aqui no Uberabão, contra o Boa Esporte. O torcedor que apoia e sofre espera pelo menos uma reação: uma despedida satisfatória.



Eletrosom— É por você que a gente faz – tem celular G5 por R$ 799 e TV Sansung 32p. por R$ 1.179. Postos Rio Branco e W1, guiados pela mesma energia; BARBOSA – com cimento a R$ 14, imperdível, na Marcus Cherém, 308, fone: 3336-4111, e Clínica Reability.

Como sonhar também faz parte do jogo, o Betinense, com 13 pontos ganhos, enfrenta e precisa vencer o Nacional e o Tupynambás. O primeiro fora e o segundo em casa, e torcer por derrota do Patrocinense ou até mesmo do Boa Esporte.

Pode até acontecer, mas não acredito nessa possibilidade. Na reta final, Patrocinense jogando em casa não vai deixar escapar a oportunidade de vencer contra o fraco Nacional. Da mesma forma o Boa, que vem confiante a Uberaba.

Depois de Skilo pedir rescisão de contrato, outros jogadores sediam o escritório do USC em busca da liberação. Eberson já apareceu por lá. Agora vem a pergunta: Será que vão pagar a multa? Fosse o contrário não perdoariam.

Gilmar Estevam, que entrou numa tremenda fria, vai ajeitando uma escalação para jogar em Juiz de Fora. Quem sabe pinta oportunidade para os garotos Paulo Neto, Gabriel e Lucão? Vamos à luta. TRAVA.



TA Confecções – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.



tichamoura@bol.com.br

carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha