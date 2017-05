Por sua atuação, USC sinaliza fechar temporada com “chave de lata”

Por sua atuao, USC sinaliza fechar temporada com chave de lata





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Sempre foi notória e tradicional a rivalidade no futebol entre os clubes Uberaba e Uberlândia. Jogo do Zebu contra o Periquito nem sempre terminava bem. Os estádios Uberabão e Sabiá acabaram por diminuir a intensidade dos confrontos fora do gramado. A coisa era bem “brava” quando os duelos eram no Boulanger Pucci e no Juca Ribeiro. O pau quebrava mesmo! Em meados da década de 60, no Juca Ribeiro, o USC perdeu para o Uberlândia. Inconformados, os jogadores do Colorado discutiram muito, inclusive com agressões físicas. Um criticava o outro. Tati brigava com Paulinho e o mesmo acontecia com Elpídio e Marambaia. Só mesmo o Nenê Mama para tranquilizar, e foi o que aconteceu. Mas, preocupado, Nenê foi ao árbitro cobrar o que tinham tratado. “Te trago de Ribeirão Preto, pago toda despesa e você não “roubou nenhum pouquinho pra gente”? O Torrão, que apitou a partida respondeu: “Nenê, me desculpe, mas seu time não jogou nada, a defesa falhou mais do que navalha cega”. Nunca mais o tal de Torrão apareceu por aqui, ou na região para apitar jogos do USC. Torrão “torrou” sua carreira de juiz de futebol.



CANELADAS

- É verdade que o Uberaba SC vendeu caro a derrota de sábado?

- Muito caro!

- Sabe quanto?

- Fecharam por R$ 1,99!

- Uberaba SC ainda tem alguma chance de brilhar?

- Claro, o time está bem perto da lanterna!

Um gaúcho falou pro Carrapicho:

- Bá chê, nasci em Pelotas, e tu?

- Uai, eu nasci interim, duma veis só.

- Caramba, os jogadores do USC parecem mulher de malandro.

- Que nada, mulher de malandro de vez em quando reage.



BOLA DE MEIA

Pelo Juniores, o Corinthians perdeu de 6 a 1 do Atlético; o Nacional goleou meu Independente por 6 a 1; Merceana perdeu de 1 a 0 para o Arem; por 4 a 1, o USC goleou A. Comprida, e o Fabrício venceu o Pinheiros por 2 a 0.

No Máster, o Fabrício foi complacente com o IAC e só fez 8 a 1. Pinheiros ganhou do Arem por 2 a 1 Bonsucesso fez 3 a 0 no Ipiranga e o Parque das Américas bateu de 1 a 0 no Vila Nova. Sábado começa a semifinal.

Pelo Infantil, o Atlético fez 17 a 0 no Corintinha; Beira Rio emplacou 10 a 3 no Pinheiros, o Nacional não apareceu para jogar contra o Arem. O IAC mandou 2 a 0 no Butantã. No Amador B, deu Santa Marta, 1 a 0 sobre o Atlético.

Com mais atuação média na primeira parte e ridícula no segundo tempo, o USC sinaliza fechar com “chave de lata” a sua participação no Hexagonal. Tudo isso deixa o torcedor Colorado amargurado. Ele não merece isso.



Parabéns aos campeões de todos os estados deste imenso Brasil. Flamengo conquistou seu 34° estadual carioca. Corinthians volta a ser Campeão Paulista. Galo sobe no poleiro e canta sobre a Raposa. Atlético é campeão mineiro.

Com um empate esta noite, em Varginha, o Módulo II pode conhecer os dois clubes que deverão ter acesso ao Módulo I. Betinense pode ficar na terceira colocação. Uberaba SC, sem brilho, deve brigar para não ser o sexto colocado.

Essa de tomar cartão para não fazer viagem longa é muita velha. Lucena, pela intensidade do CAP, tomou o terceiro amarelo, mas Michel Cury, do banco, provocou. Não gostei. Kauê e Bruno Henrique também provocaram.

Jouberth colocou o dedo na cara do árbitro, praticamente dizendo: “Quero o terceiro amarelo”. Mas o árbitro acabou lhe dando o vermelho. O baixinho quer ficar na cidade. “Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto”. TRAVA.



