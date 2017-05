Comissão técnica do USC tranca portões para esconder escalação do time

Comisso tcnica do USC tranca portes para esconder escalao do time

TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: A paixão pelo futebol extrapola as raias da razão, educação e civilidade. Quantas vezes um cidadão de boa índole perde a chamada “estribeira”, isso em gozação levada através do futebol. Dizem que no final da década de 50, dois amigos se desentenderam. Luciano Machado e Prieto. Juntos frequentavam os mesmos ambientes e só tinham uma diferença. Luciano Machado era louco pelo USC. Ricardo Prieto, renomado fotógrafo, era um torcedor ardoroso do Independente, clubes rivais da cidade. Uma bela tarde, em clube da cidade, se não me engano era AECU, em uma reunião rotineira da Associação dos Cronistas Esportivos da Cidade, que era presidida pelo competente Jorge Zaidan, eis que de repente, por coisinha sem importância começa um bate-boca entre Prieto e Luciano. Foi aí que apareceu a turma do “deixa disso” chefiada pelo Ramon Franco Rodrigues, mas em um descuido a dupla estava rolando pelo salão. Dizem que foi difícil separá-los. Tudo por causa do quê? Quem era melhor? USC? Ou IAC? Mais tarde fizeram as pazes. Ainda bem. Luciano Machado, que apresentava o famoso “Parada Alvirrubra”, foi para o Paraná e depois São Paulo. Ricardo Prieto está morando no Mato Grosso.



MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

CANELADAS

A comissão técnica do USC trancou os portões do CT para esconder do inimigo, o time e escalação. Resultado: o treino foi tão bem escondido, que na hora de escalar o time, Gilmar Estevam acabou não o encontrando.

O USC acabou de tomar gol de goleiro, lá do banco veio a bronca:

- Quem deixou o goleiro deles livre?

- Esta tarde no “Júlio Aguiar”, Gilmar Estevam vai fazer nova tentativa.

- E depois, vai continuar ou desistir?

- Carrapicho, você tem o roteiro do USC aí?

- Sim.

- Pode me informar onde será a nova derrota?



ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado.

BOLA DE MEIA

Os jogos da volta das quartas de final do Máster têm quatro partidas marcadas para hoje: Pinheiros pega o Arem; Fabrício promete ser bondoso com a IAC; Vila Nova espera pelo Parque e o Bonsucesso enfrenta o Ipiranga.

Nos Juniores temos Corinthians x Atlético; Merceana joga em casa contra o Arem; A. Comprida recebe o Uberaba SC; Pinheiros recepciona o Fabrício. Independente joga em casa contra o Nacional. Os jogos começam às 15h30.

Amanhã tem a rodada do Infantil com Beira Rio x Pinheiros; Atlético x Corinthians, Arem x Nacional, e Butantã x Independente. O Amador da Série B tem 14 jogos, e o principal é o duelo entre Atlético x Santa Marta.

A Federação antecipou e anunciou a relação das onze equipes que estarão em ação na Terceirona. Da região tem o Inter de Minas, da cidade de Uberlândia. Tem a volta do Cassemiro de Abreu. Nacional e Valério estão fora. Uma pena.



Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Barbosa -- com cimento a R$ 14: imperdível -- e Clínica Reability, o Biografia de nº 188 da segunda-feira, dia 8, tem a história de Jeniffer, que foi cracaça de bola, e Andressa.

A oitava rodada do Hexagonal pode apontar o líder. O duelo entre Betinense x Boa Esporte em Nova Serrana promete muita pegada. Na segunda-feira, em Muriaé, tem Nacional x Tupynambás. Três times brigam por duas vagas.

Esta tarde no Júlio Aguiar tem o pega entre Patrocinense e Uberaba SC. Duelo da desigualdade. Patrocinense, além de ser melhor, é favorito absoluto. O Colorado vai jogar pela dignidade, mas a diferença técnica é muito grande.

O torcedor do USC, que anda sofrendo mais do que “mãe de porco-espinho na hora do parto”, não deve ir a Patrocínio. Discretamente vai ficar de ouvido no rádio acreditando em uma possível e improvável zebra.

Pelo menos a gente espera que o Zebu erre menos e não dê vexame. Que Gilmar Estevam escale um time certo, tenha a leitura do jogo e faça as modificações de maneira correta. É acreditar, mas com dúvidas. TRAVA.



TA Confecções – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.