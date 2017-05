Portas fechadas em treino deixam torcedores furiosos com diretoria





1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Certa vez, o nosso Nenê Mama esteve na pior. Olho maior do que a barriga faz mal. Mariinha, a grande companheira de Nenê, depois de uma vitória suada do USC, assou, com todo carinho, uma leitoa que lhe fora presenteada pelo amado. Nenê convidou um grupo de amigos para saborear o assado. Antes foram servidos cerveja, birita, tira-gosto e etc. Evidente que, com aquele físico todo, “bom de garfo”, Nenê Mama foi o que mais apreciou a leitoa preparada pela Mariinha. Foi nada não, lá pelas tantas da madrugada, Nenê começou a rolar na cama. Passando mal, com dores de cabeça e barriga, pediu à namorada que o levasse ao hospital, que não estava tão longe... Chegaram rapidinho. Internado, foi medicado o resto da madrugada e na segunda-feira pela manhã. Depois de ficar com o estômago e intestino limpos, passou o dia tomando soro. Liberado, foi colocado na maca e aconteceu o que parecia impossível: a maca empinou e o nosso Nenê caiu de ponta cabeça. Resultado: além do galo na careca teve o braço fraturado. Dizem que foi praga jogada pela torcida do Atlético, pelos 2 a 0 sofridos na capital mineira, resultado que, na oportunidade, ajudou o Cruzeiro. Galo na cabeça.



Essa não: Fluminense entra com recurso para anular a partida do último domingo quando foi derrotado pelo Flamengo, alegando que Pará não é um jogador, é um estado.

Aquele treinador ignorante pediu ao seu vigoroso zagueiro:

- Quando o atacante for entrar na área, você mata a jogada.

No lance, o becão pulou no pescoço do adversário. Depois da chegada junto, nunca mais se teve notícias do atacante...

O time do Peñarol, do Uruguai, bate mais do que motor de carrão velho...

Segundo o Carrapicho, certa vez na Conquistinha, um árbitro de futebol, que tinha uma perna de pau, se recusou a apitar jogo alegando que tinha visto o treinador de um dos times com serrote nas mãos...



Escrevendo a coluna duas horas antes da sétima rodada do Hexagonal, e aflito para saber os resultados, mas sempre confiando no Uberaba SC, que enfrentou um adversário de qualidade e veio ao Uberabão para dificultar.

No mesmo momento, o duelo entre Patrocinense e Betinense que foi realizado no Júlio Aguiar chamou a atenção. As duas equipes estavam ou ainda estão na ponta da tabela. Acredito que a “briga” foi equilibrada.

Como também, o jogo entre Boa Esporte, que acena uma reação em casa, contra o “lanterna” Tupynambás. Não acredito que foi “mamão com mel” para o time Boveta. O time de Juiz de Fora sabe jogar.

A coluna manda um grande abraço para o competente médico Glênio Fernandes Moraes. Atencioso como sempre, brilha como excelente profissional. Sucesso sempre, que Deus continue iluminando seu caminho.



Pelo Infantil, Beira Rio fez 29 a 0 no Corintinha; Independente goleou o Uberaba por 5 a 1; Nacional perdeu para o Butantã, e o Pinheiros ganhou do Arem por 7 a 1. Com 21 pontos, com sobra, o IAC lidera a competição.

Alguns torcedores ficaram furiosos com a direção de esportes do Uberaba SC por ter fechado os portões para fazer seu treino tático. Os torcedores têm que saber que isso faz parte do sistema, uma jogada ensaiada pode resolver uma partida.

E o Nacional, vai ou não vai? Boa pergunta. Tem um lado que quer o Alvinegro em ação, mas o lado forte diz que é preciso esperar mais um tempo para jogar oficialmente. Nada fácil, mas o torcedor não perde a esperança.

É lamentável, mas a violência nos estádios continua dando o que falar. Criticamos os uruguaios do Peñarol. No domingo, os times de Bahia e Vitória se digladiaram. As duas equipes ainda têm mais dois confrontos pela frente. TRAVA.



