Entradas de Rudimar e Michel Cury mudaram a cara do jogo sábado

Entradas de Rudimar e Michel Cury mudaram a cara do jogo sbado

tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.



TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Os jogadores do Uberaba SC gostavam muito do Nenê Mama e o gerente do USC tinha um coração do tamanho de um trem, era sempre o alvo das brincadeiras dos atletas. Nenê, mesmo sendo rígido, não deixava ninguém na mão. Precisou, era com ele mesmo. Conta o Renê Mug que na véspera de um jogo contra o Atlético, o diretor de futebol do Cruzeiro, Carmine Furletti, chegou à concentração do USC com uma mala de cheia de grana, que seria oferecida aos jogadores caso vencessem o Atlético. “Bicho extra”, uns 500 mil cruzeiros. Trato feito. Não deu outra, em pleno Mineirão, placar de USC 2 a 0 pra cima do Galo. Grapette, contra, e Walter Cardoso marcaram os gols. Com a grana nas mãos, Nenê Mama queria distribuir o dinheiro só no Hotel Bragança. Os jogadores gritaram: “Nada disso, vamos repartir aqui no vestiário”. Pressionado, Nenê abriu a mala e distribuiu. Com quase 40 mil nos bolsos, os jogadores foram dispensados e correram para a boemia. O que voltou mais cedo para o Hotel foi com o sol estalando mamona. Walter Cardoso só apareceu na terça-feira, véspera do jogo contra o Democrata de Sete Lagoas, e ainda teve que pedir dinheiro emprestado para pagar o táxi. Essa era a vida do boleiro sem juízo.



MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

C A N E L A D A S

Durante uma missa, um bêbado entra no meio dos fiéis e se senta. Em seguida, entra uma moça que escorrega e cai com o vestido levantado. O padre sentencia:

- Irmãos, aquele que olhar ficará cego!

Todos escondem o rosto, mas o bêbado tira uma das mãos e diz:

- Vou arriscar só um olho.

Carrapicho entra na loja de ferragens e pede:

- Queria uma tomada.

- Uma tomada, macho ou fêmea?

- Moço, ela servindo para acender a luz lá de casa, tanto faz...

Um clube quer se desfazer de vários jogadores porque eles não se adaptaram. Não se adaptaram à bola...



ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado.

BOLA DE MEIA

Pelas quartas de final do Máster, o Independente, com Túlio na zaga, deu trabalho ao Fabrício. O placar de 13 a 1 a favor do Grená não espelhou a realidade do jogo (piada). Na verdade, o Fabrício, na categoria, é imbatível.

Outros resultados do Máster: Arem e Pinheiros ficaram no empate em 2 a 2; Ipiranga tomou saraivada de gols do Bonsucesso: 7 a 1 foi o placar. E Parque das Américas e Vila Nova dançaram no placar bolero: dois pra lá, dois pra cá.

Pelos Juniores, o Fabrício enfiou 7 a 0 no Boca Junior; Uberaba SC fez 3 a 1 no Pinheiros; em casa, Arem perdeu para a Água Compridense por 3 a 1; Nacional e Merceana não saíram do zero, e Atlético e IAC empataram por 2 a 2.

Futebol é mesmo cheio de surpresas: Tupynambás surpreendeu o líder Patrocinense, e a vitória por 2 a 0 foi incontestável. Em casa, mesmo jogando pra cima e mostrando bom futebol, o Nacional acabou perdendo para o Boa Esporte.



Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Barbosa -- com cimento a R$ 14: imperdível -- e Clínica Reability, o Biografia de nº 188 da segunda-feira, dia 8, tem a história de Jeniffer, que foi cracaça de bola, e Andressa.

As entradas de Rudimar e Michel Cury mudaram completamente a cara do jogo contra o bom time do Betinense. Rudimar fez o gol da vitória e foi dono de grandes jogadas. Michel Cury tem o passe como dom. Fez boas jogadas.

Como cada jogo neste Hexagonal é uma decisão, a rodada de amanhã pode, mais uma vez, mexer com a matemática da classificação. Boa Esporte joga em casa contra o Tupynambás. O Patrocinense espera pelo Betinense. Bons duelos.

Por aqui, o Uberaba SC espera vencer o bom time do Nacional de Muriaé. Uma vitória colorada, o time volta com toda força para brigar pelo acesso. O jogo no Uberabão vai ser um fator positivo para o time de Gilmar Estevam.

Na grande jogada de Rudimar, que deitou a zaga do Betim no chão, se ele faz o gol, merecia uma placa no Uberabão. Lembrei-me das jogadas do craque Cabeça. Tomara que Rudimar volte a jogar bem e marque os gols. TRAVA.



TA Confecções – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.