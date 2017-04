Centenário do USC

Centenrio do USC

TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: As histórias do futebol que envolvem o nome do Nenê Mama são mesmo fantásticas. O antigo “cardeal” do Uberaba SC, Rodolfinho Castro Cunha Jr., juntando-se aos saudosos Ézio de Martino, Renê Barsan, Zezé Árabe e outros abnegados presenciaram muita coisa boa e folclórica do Waldomiro Campos. Certa vez, o fato se deu em velório da mãe de um dos diretores do clube, que falecera aos 87 anos. Ao abraçar o diretor do clube, ele solta essa: “Coitada, morreu muito nova. Quantos anos?”. O filho, quase chorando, respondeu: “Oitenta e sete anos”. Foi aí que veio o que ninguém esperava do Nenê Mama. “Minha mãe está com 88 anos e meio e continua muito LÍCIDA”. Nisso, que a roda em volta do velório desmanchou-se, e em segundos. Cada um foi rir até quando pôde segurar a gargalhada. Waldomiro Campos amou o Colorado até os últimos dias de sua vida. Se precisasse sair no braço para defender o clube, ele não hesitaria. Foi uma paixão de comover. Merecia pelo menos um busto.



C A N E L A D A S

Dois amigos conversam:

- Então você resolveu mesmo acabar com as brigas em casa?

- Isso mesmo. Já chega.

- E como foi tudo?

- Dividimos a casa. Ela fica com a parte de dentro e eu com a de fora, excluindo o quintal.

Na sala de aula, a professora de matemática pergunta:

- Carrapicho, rápido, quanto é oito vezes oito?

- 68, professora!

- Tem certeza?

- A senhora não quer velocidade?

Carrapicho bebendo com a namorada no rancho:

- Eu te amo!

- Este é você ou já é a cerveja?

- Sou eu falando com a cerveja.



BOLA DE MEIA

Esta tarde tem o início do Campeonato de Juniores. Fabrício, Uberaba SC, Arem, Nacional e Atlético estreiam em casa. Boca Juniors, Pinheiros, A. Comprida, Merceana e Independente são seus adversários. Esse promete.

As quartas de final do Máster prometem bons jogos. Independente recebe o forte Fabrício; Arem espera pelo Pinheiros, Ipiranga joga tudo contra o Bonsucesso, e, no Zé do Tiro, o Parque das Américas pega o Vila Nova.



Amador da Série B tem bons jogos marcados para amanhã. No Infantil tem o clássico Independente x Uberaba. Corinthians pega o Beira Rio, Nacional joga contra o Butantã e o Pinheiros encara o Arem. A rodada promete.

Enquanto o Atlético Mineiro anuncia time Sub 23 na terceira divisão, o nosso Nacional continua com interrogação e fica na base do vou ou fico. O torcedor cobra, mas as dificuldades de colocar um time profissional em campo são muitas.



Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Barbosa -- com cimento a R$ 14: imperdível -- e Clínica Reability, o Biografia de nº 188 da segunda-feira, dia 8, tem a história de Jeniffer, que foi cracaça de bola, e Andressa.

Parece que Baianinho vai mesmo ser escalado para começar o jogo contra o Betinense esta tarde, no Uberabão. Bruno Henrique e Skilo devem engrossar a parte ofensiva. É preciso acreditar na reabilitação. Pensar positivo.

Tupynambás e Patrocinense abrem a sexta rodada do Hexagonal Final. A partida que vai ser vivida em Juiz de Fora aponta a necessidade do time Baeta de se reabilitar. O grená de Patrocínio espera consolidar sua passagem para o Módulo I.

Com duas vitórias seguidas, o Nacional de Muriaé recebe o Boa Esporte. A partida promete. Para ambos, só a vitória interessa. A equipe Boveta está na terceira colocação, enquanto o time de Calmon figura na quarta posição.

Uberaba SC, com mais alegria e mudança no comando, joga no início da noite contra o Betinense. Jogo revanche, onde o Colorado precisa devolver a derrota do último sábado. Com ingressos R$ 20, a direção espera contar com o torcedor. TRAVA.



