Goleiro Gilson está se recuperando e deve voltar semana que vem

Goleiro Gilson est se recuperando e deve voltar semana que vem





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/15 DE JULHO/2017/ - USC CENTENÁRIO: Na verdade, o bom e humilde Tupy andou substituindo alguns treinadores. Certa ocasião, começou um treino muito nervoso e apreensivo. Encerrou o coletivo em 30 minutos. O médio Lacerda, preocupado com a atitude do técnico, perguntou: “Qual o motivo do nervosismo”? “Estou com um problema muito sério e você tem que me ajudar”, respondeu. A pedido do Wady Lacerda, Tupy abriu o jogo dizendo que estava com um problemão com o atacante Paulo Perez, que queria uma bolsa de estudo, a diretoria prometeu e até o momento não havia cumprido. E foi em um gesto autoritário, que Tupy enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de cem cruzeiros, e, com voz superior, encarou o Lacerda, que era o capitão do time. “Toma aqui meu rapaz, compre logo essa bolsa para o Paulinho, não é por causa de uma miserável sacola que vou ficar sem meu centroavante”. E foi no Independente que, como treinador, ele chamou o presidente da época, Ênio Lopes Veludo, e categórico falou: “Olha presidente, tem uma meia dúzia de três ou quatro querendo atrapalhar meu trabalho, por isso peço demissão”. Até hoje!!!



C A N E L A D A S

Carrapicho, todo alegre, chega ao Felipe:

- Acha que o Uberaba agora vai?

- Sei não, mas pelo jeito acho que já foi!

De tanto o Corinthians tremer quando joga em casa, a Arena Corinthians será chamada agora de “PARKINSON JORGE”.

Papo entre colegas jornalistas:

- Gilmar Estevam precisa maquiar bem esse time do USC.

- Maquiar? O time precisa mesmo é de uma boa DECORAÇÃO...

Goleiro está ficando velho quando se escuta um estalo vindo de sua coluna ao se abaixar para apanhar a bola.



BOLA DE MEIA

Faleceu na madruga de ontem o ex-craque Elpídio, o famoso capixaba que defendeu as cores do Independente e do Uberaba SC. Na verdade, Elpídio ensinou muitos jogadores a jogar bola. Descanse em paz. Pêsames ao Julião e família.

A rodada do Infantil realizada no último domingo apresentou a goleada do Uberaba SC em cima do Nacional por 5 a 1. Beira e Atlético ficaram nos 3 a 3. Butantã ganhou do Pinheiros por 3 a 1, e o Arem goleou o Corintinha.

A pressão que o time do Uberaba (Wantuil) SC vivia nos jogos obrigava o goleiro Gilson a ser praticamente o melhor em campo. Os zagueiros Ulisses e Ricardo Lucena, mesmo com a bomba nas mãos, se destacaram nos jogos.

Parece que a alegria no CT Constantino Calapodopulos voltou a reinar. Bom ambiente faz parte do sucesso e de estar de bem com a vida. Tudo muda e a vontade de vencer faz o caminho ficar limpo e fácil de ser percorrido.



Treinos físicos e com posse de bola estão sendo ministrados no CT, pré-jogo para montar uma escalação, deve acontecer no Uberabão. Gilmar Estevam tem bagagem, já mudou o clima e pode acender a luzinha no fundo do túnel.

A boa notícia foi de que a direção do Uberaba SC colocou preço único no convite. R$ 20 reais. Um número que dá condições para todos irem aos jogos. Mesmo em situação difícil, os jogadores precisam do apoio dos torcedores.

Outra boa notícia é que o goleiro Gilson está quase recuperado e anuncia sua volta para a próxima semana. Baianinho é mais um que ficou contente com a chegada de Gilmar Estevam. Estou ansioso para ver a nova estrutura de jogo do Colorado.

Amanhã, na casa dos atletas, o experiente jornalista Luiz Gonzaga de Oliveira e provavelmente com padre Prata, devem ministrar palestra para os jogadores. Isso é bom e lava a alma. Mudança para o bem. TRAVA.



Carlos Roberto Moura – Tycha.

tichamoura@bol.com.br

carlosticha@hotmail.com