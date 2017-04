Diferença gritante

Diferena gritante



1917/2017: USC CENTENÁRIO: Ele começou como massagista, figura do “pombo-correio” dos treinadores. Entre esses profissionais poucos ficam famosos. Mário Américo, da Seleção Brasileira, foi um deles, e, por aqui, ninguém se esquece de Tupy, Xim e do Aldair Martins, cada um na sua época. Todos eles fizeram história. Outros que marcaram presença: Costinha e Gaspar, ambos do Nacional. Foi Yustrick quem trouxe Tupy para trabalhar no USC. O “Homão” confiava nele. Certa vez, Anísio Cury, que foi craque no IAC, convidou o técnico Grita e o massagista Tupy para uma “rãzada”, na extinta Boate Luna. Foi aquele sucesso! Tupy comeu até entortar o queixo, e tempo depois resolveu fazer uma “rãzada”. Grita dispensou todos os jogadores, para que ele e Tupy comessem sozinhos e com mais tranquilidade. Pois então, comeram e beberam muito, só que no outro dia estavam intoxicados. Por quê? Simplesmente, não conhecendo, e muito menos sabendo diferenciar sapo de rã, o gordo e bom Tupy matou todos os sapos com moravam no estádio Boulanger Pucci e redondeza. É aquela história, isso segundo os entendidos da matéria: o sapo pula, e a rã caminha...



Dispensado pelo USC, Wantuil Rodrigues muda de ramo e vai gerenciar uma confeitaria: é um ótimo vendedor de SONHOS...

No Calçadão, Carrapicho aborda uma moça e fala:

- Puxa, como você é linda!

- Pena que não posso dizer o mesmo pro senhor!

- Ora, faça como eu: minta!

Para quem costuma fazer compras pela internet, o Procon divulgou a lista dos que comprovadamente entregam em casa:

1°- Netshoes; 2°- Mercado Livre; 3°- Ali Express; 4°- Submarino e, em 5°, Palmeiras.

Segundo o sábio do colarinho, Carrapicho, o Wantuil caiu de paraquedas, só que ele não abriu...



BOLA DE MEIA

É não viver de ilusão. Como conheço futebol de “cabo a rabo”, não acredito que o Uberaba tenha chances de chegar ao acesso. A diferença para o segundo e primeiro colocado chega a ser de 70% e 80%. Bem difícil para quem está mal.

Acho também que a mudança de treinadores foi providencial, poderia ter acontecido antes, mas por teimosia e confiança não foi possível. Wantuil Rodrigues foi frágil. Enquanto teve sorte, a sua estrela brilhou.

Como também nunca elogiei o Sr. Wantuil, falei bem de sua comissão técnica, que parecia ter profissionais capacitados, mas, me enganei com alguns. Mancuso não fez diferença e Fúlvio Ventura foi fraco no seu trabalho físico.

Falam mal de Leomar Naves, mas, na verdade, pode ser até inocentado, porque agiu com a emoção, coração e ilusão. Ele colocou sua cara pra bater e confiou no técnico bom de papo. Deveria ter ouvido gente do ramo.



Na bola, o passado marca, o presente realiza, mas o futuro é incerto. Então o trabalho planejado é necessário para se conseguir êxito. Tempo para se recuperar com a cabeça erguida tem, o importante é dar a volta por cima.

Falar mal do G5 é fácil, mas muitos têm que saber o porquê das críticas. Faltou experiência, mas assumiram o clube em momento difícil, onde não tinha ninguém para fazê-lo. Até mesmo os sábios erram, aqui foi por quimera.

Vou defender meus colegas de trabalho, Túlio Micheli e Carrapicho, que foram severamente criticados pelo Wantuil. Isso pegou todos de surpresa, os mesmos não sabiam da reação negativa do moço. Transferência de culpa?

Chegou Gilmar Estevam e na bagagem trouxe seu preparador físico. Ele chega para dar nova vida no campo de jogo. Não vai ser o salvador e milagroso da pátria, mas vai trabalhar tipo borracha: apagar o malfeito. TRAVA.



