LUF marca para este domingo a partida entre Vila Esperança e Leblon

LUF marca para este domingo a partida entre Vila Esperana e Leblon





TOQUE DE PRIMEIRA

1917/2017: USC CENTENÁRIO: Uberaba SC contou sempre com grandes técnicos. Schiavoni, Baby Barione, Danilo Alvim, Francisco Sarno, Hortencio de Souza, Hilton Chaves, João Avelino, Alfredo Sampaio, Filpon Nuñes, Carlos Alberto Silva, Cláudio Garcia, Célio Lara, Lori Paulo Sandri, Domingos Baroni e outros conhecedores da bola. Mas quem marcou época foi Hector Roberto Grita, que foi zagueiro da seleção do seu país e brilhou defendendo alguns clubes do nosso futebol. Sob seu comando, formou um dos melhores times no USC: Vilmondes; Loli e Cazeca; Tam, Tiago e Lanza; Fausto Paulinho, Zé Luiz, Tati e Oliveira. Grita foi um conhecer profundo do futebol. Em 1972, trabalhando em Goiás, chegou a convidar o vigoroso zagueiro Jarbas Cury para jogar no time que dirigia. Infelizmente, fatigado com a bola, Jarbas Cury não foi, e parou em definitivo com o futebol, mas ainda fala mil maravilhas do técnico que fazia seu time jogar com alegria e diversão. Não aceitava erros de passes. Como foi um zagueiro clássico, orientava seus pupilos a jogar com talento, confiança e equilíbrio. Mulheres caíam em seus braços, mas o fumo e a bebida formavam sempre a dupla inimiga do talentoso craque e técnico. Foi um grande campeão.



C A N E L A D A S

Frase que vem tomando conta da corrupção política: “Manda quem pode, e ODEBRECHT quem tem juízo”.

Segundo nosso amigo Carrapicho, com chuva ou sem chuva, qualquer deslize que envolve o USC é motivo para alguns colegas fazer TEMPESTADE em COPO D’ÁGUA...

Lagoa pega o Carrapicho com um embrulho na mão e pergunta:

- Presente pra namorada?

- Não, é pro meu dentista. Ele tira dentes!!!

Alguns times no interior do país têm no elenco dois tipos de jogadores que gostam de pescaria: um de traíra, outro de cabeça de bagre...



BOLA DE MEIA

A Liga Uberabense de Futebol marca para domingo a partida entre Vila Esperança x Leblon. Jogo que não foi realizado em rodadas passadas. A sequência da 8ª e 9ª rodadas fica para os próximos domingos.

Aquele gesto do Rodrigo Caio no jogo do São Paulo contra o Corinthians, aliviando o cartão amarelo para o rival Jô, vem sendo elogiado. Mas uma pequena parte acha que o gesto foi nobre, porém pode custar caro no jogo da volta.

Perdemos o amigo e grande boleiro José Carmon, o nosso Calmon. Este moço soube viver a vida. Aproveitou o máximo do que ela lhe pôde oferecer. Gostava muito de futebol, música, amigos e noitadas. Descanse em paz.

Pouca gente sabe, mas, na verdade, o ex-zagueiro Derlan, que subiu com o Uberaba SC em 2007, jogou no juvenil do Cruzeiro com Ronaldo Fenômeno. Derlan tem uma linda história vivida no mundo da bola. Soube aproveitar.



Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Barbosa - com cimento a R$ 14: imperdível - e Clínica Reability, o Biografia de nº 187 da segunda-feira, dia 24, tem a história de Alvarite Aleixo, o nosso lateral Ziza.

Ninguém pode criticar o G5 e seus colaboradores que trabalham na maior intensidade em benefício do Uberaba SC. O grupo esperava mais da cidade e dos torcedores, foi o que não aconteceu principalmente com o plano Sócio-Torcedor.



A rodada de ontem do Hexagonal deve ter mexido com o emocional de todos os torcedores. A “briga” foi de cachorro grande. A partida entre Tupynambás contra o Boa Esporte foi a busca para reabilitação, ou definição de queda.

A partida entre Betinense e Patrocinense deve ter sido das mais emocionantes. O time de Nova Serrana, até então com 100% de aproveitamento, não deve ter dado chances ao Grená, que tem bom e organizado time.

A expectativa dos torcedores do USC foi grande, a esperança de reabilitação foi maior. O jogo que envolveu o Nacional, em Muriaé, pode ter trago de volta a luz que mostra o caminho do futuro. Sábado tem o Betinense. Até lá! TRAVA.



