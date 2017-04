Jogos de amanhã podem mudar a tabela no Módulo II

Jogos de amanh podem mudar a tabela no Mdulo II







TOQUE DE PRIMEIRA

USC CENTENÁRIO: O Formiga tinha um timaço e fazia bonito no Campeonato Mineiro. Era a sensação e tinha jogadores como Cristóvão, Sudaco Adnã, João Batista e o ótimo goleiro Carlos. Formiga vencia todos os times do interior, até que chegou a partida contra o Uberaba SC, no estádio “Boulanger Pucci”. A torcida já comentava pela cidade: “Onde já se viu o Formiga ganhar de nós aqui?” Quando saiu a arbitragem para o jogo, Nenê Mama pulou de alegria. Alcebíades Magalhães Dias, o Cidinho. Foi aí que Nenê pensou: “Deixa ele comigo”. Não deu outra. Quando Cidinho chegou à cidade, nosso Nenê o levou para tomar um cafezinho no Bar do Mosquito, e em passeio pela cidade foi também ao Mercadão. Com dinheiro oferecido pelo Rodolfinho, comprou um belo dourado e levou para a Verinha fazer. No jantar, comeram, beberam e papearam. Foi aí que surgiu a clássica cantada: “Cidinho, amanhã o jogo é de vida ou morte para nós. Não podemos perder. Posso contar com você”? Além do mais, Nenê comprou um curió para a filha do árbitro, que adorava passarinho. No jogo, bem que Cidinho ajudou, mas o goleiro Pedro Bala falhou e o Colorado saiu derrotado. Futebol tem cada uma. Tempos depois, Cidinho voltou à cidade e bronqueou com Nenê: “Faço aquilo que você pede, mas, por favor, não me presenteie com curió fêmea!!!



C A N E L A D A S

No Bar do Lagoa:

- Carrapicho, como passou a Semana Santa?

- Passei procurando bacalhau no meio das batatas, e você?

- O USC perdeu para o Patrocinense, mas caiu de pé!

- Só se for de pé torto...

Sem o atacante FRED, o Atlético não conseguiu vencer a URT, e a partida ficou naquela de “nem Fred e nem cheira”.

Só tem uma explicação para o Michel Cury ter jogado mal contra o CAP: ao invés de ensacar Fumaça, foi o Fumaça que acabou ensacando ele...



BOLA DE MEIA

Pelo futebol Máster algumas goleadas marcaram a rodada. Parque fez 6 a 1 na Merceana; Pinheiros encaçapou 5 a 1 no Ipiranga; Fabrício mandou 12 a 0 na Verissimense, e o Independente guardou 11 a 0 no Bom Retiro. Aleluia!

No Amador da Série B, a Merceana venceu Ponte Alta por 3 a 2; Mogiana tomou goleada da Água Compridense; São Cristóvão fez 6 a 1 no Olímpico; Juventude passou pelo PSG; Flamengo bateu por 2 a 0 o Bom Retiro.

Havaí parou o Santa Marta: 2 a 2 foi o placar. Atlético passou pelo Beira Rio, São José derrotou o Boca Junior, Mangueiras marcou 2 a 0 na Baixa, e a Verissimense goleou o Butantã por 5 a 2. Campeonato está sendo bem disputado.

No Infantil, o Independente não deixou por menos e fez 4 a 3 no Nacional. Pinheiros e Uberaba ficaram em 2 a 2; Corintinha perdeu por 26 x 0 do Butantã, mas se divertiu. O Atlético goleou o Arem pelo placar de 6 a 1. Ovos de Páscoa!



Contra time que tem jogadores velozes é um erro marcar em linha. A zaga vacilou e tomou o gol no contra-ataque. Sabemos que o Patrocinense é bem estruturado, foi melhor em campo, mas o USC perdeu várias oportunidades.

Por outro lado, o Tupynambás voltou a perder e reabilitou o Nacional, foi a segunda derrota dentro de casa. Para a surpresa da nação, em Varginha, Boa Esporte apanhou do jovem e 100% time e do Betinense. Amanhã tem mais.

Os jogos da quarta rodada, marcados para amanhã, podem mudar a situação da tabela. Tupynambás, em casa, pega o Boa Esporte; Betinense no jogo da rodada espera pelo bom time do Patrocinense, e o USC encara o Nacional em Muriaé.

Uberaba Sport perdeu ontem um dos seus grandes ídolos que ajudou a escrever esta bonita história do Colorado. José Calmon, pai do ex-gerente de futebol do USC – Carlos Calmon, era um amigo exemplar. Ele deixa filhos, netos, noras e amigos que já sentem a saudade doer. Até breve, amigo. TRAVA.



