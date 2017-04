No sábado, USC enfrenta o forte Patrocinense

No sbado, USC enfrenta o forte Patrocinense





TOQUE DE PRIMEIRA

USC CENTENÁRIO: Momentos sensacionais envolveram o trepidante Waldomiro Campos, que foi, sem dúvida, a mais folclórica figura do futebol. E conta a história que um árbitro chamado Cidinho Bola Nossa, que puxava sempre para o Atlético, foi escalado para apitar o duelo Atlético x Uberaba, no estádio Lourdes, em BH. O Colorado vencia a partida e o Galo estava desesperado com uma possível derrota, mas sua fanática torcida continuava empurrando o time, quando a bola saiu à lateral e Ramos, beque do Galo, foi devagar para pegar a bola. Neste instante, o Cidinho, que bandeirava pelo lado oposto do campo, apavorado, gritou com o jogador atleticano: “Corre Ramos, bate logo que a bola é nossa”. Ninguém, nem mesmo o Ataliba Guaritá Neto, o nosso Netinho, que atuava naquele jogo pelo Zebu, confirmou a veracidade do lance. Mas, na verdade, Alcebíades Magalhães Dias, o Cidinho, gostava do Atlético, e quando podia dava aquela mãozinha ao Galo Carijó. Naquela época, árbitro prejudicar os clubes do interior era normal, além de enfrentar os grandes da capital, Uberaba, Uberlândia, Nacional e Independente passavam apertado com as facciosidades dos “homens de preto”. Tempos sofridos.



C A N E L A D A S

Investimentos da Semana Santa e Páscoa:

- Alô? É da polícia? Olha, roubaram meu carro com dois ovos de Páscoa dentro!

- Qual é a marca e número da placa do carro?

- E eu estou interessado no carro? Quero os ovos de volta!

- Meu vizinho comprou seis ovos de Páscoa, dos grandes.

- Como conseguiu?

- Financiamento pela Caixa!



Curioso, Mané Escoura pergunta ao Carrapicho:

- Carrapicho, por que você não come bacalhau?

- Pressão alta! O preço é salgado!

Chocolate não engorda, quem engorda é você!



BOLA DE MEIA

A rodada de ontem foi de mexer com os nervos dos torcedores. Betinense enfrentou o Nacional, e caso tenha vencido, ficou bonito na parada. O Nacional estreou com derrota e jogou para tirar a “zica”. Por lá tem equilíbrio.

Mas a partida que chamou atenção no Módulo II foi o encontro vivido no “Júlio Aguiar”, na cidade de Patrocínio. Acredito que Patrocinense e Boa Esporte são duas equipes a serem batitas. Nessa, o bicho deve ter pegado...

E por aqui, o Colorado enfrentou o Tupynambás. Como Wantuil Rodrigues gosta de jogar pra frente, espero que o resultado tenha sido positivo. Não pode deixar de fazer o dever de casa.

Quem completa nove aninhos de idade é o garoto Arthur Fernandes de Souza. Arthur é filho da Josi e enteado do nosso amigo Valdir Assis. Certamente, o aniversariante vai ganhar uma camisa do Nacional de presente.



Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Barbosa - com cimento a R$ 14: imperdível - e Clínica Reability, o Biografia de nº 187 da segunda-feira, dia 17, tem a história de Derlan, zagueiro que já subiu com USC.

O carnê com cincos convites para os jogos do USC no Uberabão custa R$ 75. O convite na portaria tem o preço de R$ 40. Vem a pergunta: ao invés de críticas, por que o torcedor não compra o carnê e deixa de “lero-lero”.



Futebol é caro, o USC tem despesa grande, representa a cidade, tem torcida, então vamos buscar e encarar a realidade. O clube não é dos heróis do G5, é de toda a torcida. Com elevador ou até mesmo de escada vamos subir.

A gente sabe da responsabilidade da comissão técnica do Uberaba SC, principalmente do técnico Wantuil Rodrigues, que assumiu a condição de fechar o grupo, apostar nos seus comandados para chegar ao triunfo. Isso é força.

No sábado tem jogão no Uberabão. O USC recebe o forte e organizado time do Patrocinense. Como sempre, esse duelo marca dificuldades para o Colorado, que mais uma vez vai precisar de sua torcida. Feliz Páscoa! TRAVA.



