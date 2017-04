Como era esperado, este Hexagonal via ser difícil do começo ao fim

Como era esperado, este Hexagonal via ser difcil do comeo ao fim







TOQUE DE PRIMEIRA

O repertório dos casos que envolvem Nenê Mama é imenso. À véspera de um Uber-Nal, que seria vivido no “Boulanger Pucci”, o USC estava sem centroavante, e o presidente Silvio Campos, desesperado, pediu ao Nenê que arranjasse este jogador, pois não queria sentir a humilhação de perder para o Nacional. A correria foi incansável, já que era uma quinta-feira e as inscrições se encerravam na sexta-feira às quatro da tarde. Avião para BH não tinha, viajar de trem demorava umas 48 horas, de ônibus, em estrada de terra, a viagem seria de 16 horas, isso se o carro não quebrasse, não chovesse ou atrasasse o almoço em São Gotardo. Nenê Mama conseguiu o atacante, mas o problema era como registrá-lo. Malandramente lembrou que o Nacional estava sem goleiro e precisa inscrever o recém-chegado Bruno. Foi aí que rumou para Araxá e redigiu dois telegramas. Um para o Nacional e outro para o USC, confirmando a legalização dos jogadores. No sábado, na página de esportes do “Lavoura e Comércio” a manchete: “Walter e Bruno estreiam no clássico de amanhã”. No jogo, 1 a 0, para Colorado. Bruno foi o melhor em campo e Walter fez o gol da vitória do USC. Ambos jogaram de maneira irregular. Mas na época valeu a perícia e sorte do Waldomiro Campos.



C A N E L A D A S

Carrapicho entrevista o Leomar Naves:

- Leomar, é verdade que a administração do USC está cheia de problemas?

- Que nada! Se tiver problemas contratamos um matemático.

Verdade mesmo: no clássico carioca entre Vasco x Flamengo, atrás dos gols não tinham ambulâncias, mas não faltaram carros da Polícia Federal...

Pego o Carrapicho lendo uma revista:

- Lendo notícias científicas, Carrapicho?

- Sim, amigo. Estou lendo um artigo sobre pílula constitucional...

- Será que este time do USC pode dar certo?

- Olha, estão fazendo tudo. Foi iniciada até novena pra Santo Expedito.



BOLA DE MEIA

No Máster, o Pinheiros quebrou o encanto do Fabrício. A vitória por 3 a 2 deu uma sacudida no Grená e iluminou o caminho do Pinheiros. Madureira tomou de cinco e o Independente, finalmente, conseguiu sua primeira vitória.

No Infantil o surpreendente Butantã bateu no Galo, em jogo inacabado. USC fez 25 a 0 no Corintinha; o Independente marcou 7 a 1 no Pinheiros. Pelo mesmo placar, o Beira Rio goleou o Arem. A molecada anda com os pés na forma.

No Amador B, a equipe do Ata tomou de cinco do Costa Teles; Vila Esperança fez 5 x 0 no Aliança; Água Comprida ganhou da Vila Militar. Merceana, Juventude, Ponte Alta e Beira Rio venceram. Galo empatou com Havaí.

Acho que no pênalti sofrido pelo atacante do USC, o goleiro do Boa Esporte merecia cartão vermelho. Bruno Henrique não ia em direção ao gol, mas a jogada foi ríspida, o carrinho do Bruno foi violento. O resultado de 1 a 1 ficou de bom tamanho.

Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Barbosa -- com cimento a R$ 14: imperdível -- e Clínica Reability, o Biografia de nº 187 da segunda-feira, dia 17, tem a história de Derlan, zagueiro que já subiu com o USC.



Como era esperado, este Hexagonal vai ser difícil do começo ao fim. Os resultados sempre apertados. Tupynambás perdeu em casa para o Betinense. Agora o time baeta vem a Uberaba e Betinense joga em casa contra o Nacional.

Em Muriaé, o Nacional perdeu para o bom e organizado time do Patrocinense, time que vem jogando bem. Amanhã o time de André Alves espera pelo Boa Esporte, jogo que promete muita emoção. “Júlio Aguiar” vai balançar.

O resultado conquistado pelo USC em Varginha contra o Boa Esporte pode ser taxado de ótimo. A equipe boveta se prepara para o Brasileiro da Série B e reforçou seu time. Já o USC, com entrada de Michel Cury acertou o meio campo.

Uma vitória amanhã em cima do Tupynambás pode deixar o USC em boa situação na tabela de classificação. É jogar com respeito, vontade e determinação. Eu acredito no desempenho do time, mas é preciso jogar com raça. TRAVA.



Carlos Roberto Moura – Tycha.

tichamoura@bol.com.br

carlosticha@hotmail.com