Boas lembranças

Boas lembranas

tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.



TOQUE DE PRIMEIRA

Do Nenê Mama contam-se histórias fantásticas. Foi o maior malandro na área esportiva. Aliciador de jogadores, comprador de árbitros, rato de Federação, gigolô da zona, rábula de leis esportivas, puxa-saco de diretor, munheca, mão de vaca. De tudo isso o nosso Waldomiro Campos foi chamado. Não se importava. “Aliás, isso faz parte do ofício”, dizia sempre. Completava com a frase: “O meu Uberaba não sendo passado para trás é o que importa”. Nas federações e principalmente na CBD (hoje CBF), o cara tinha uma moral incrível. Até mesmo a dona Marina, que comandava toda burocracia da CBD, atendia ao nosso Nenê, que sempre enviava uns docinhos de leite, marmelada e queijos frescos para a pessoa se divertir. Todos os presentes enviados às pessoas que quebravam seu galho a favor do USC eram comprados com seu dinheiro. A amizade com os árbitros era até familiar, principalmente com João Etzel Filho – considerado um dos melhores do Brasil, que depois de um conchavo com Nenê Mama conseguiu marcar um pênalti inexistente em uma decisão da Copa do Triângulo, contra o Araguari, que, revoltado, tirou o time de campo. Resultado: USC 1 a 0, título na mão e muita festa regada a cerveja. Isso foi em 1952.



C A N E L A D A S

Malandro foi aquele tremendo pilantra, que falou para a mulher, na saída da igreja:

- Não, nós não vamos fazer a viagem de núpcias. Vamos é guardar o dinheiro para o divórcio.

Muitos clubes vão tentar um novo acordo com o INSS com a seguinte proposta: eles entram com as dívidas e o INSS com o perdão...

Segundo o mestre Carrapicho, jogador nenhum deve jogar no futebol árabe. Por lá o futebol ainda não existe. No deserto, este jogo ainda é miragem.

Carrapicho foi proibido de viajar para Varginha. Motivo: evitar conflito com o ET...



BOLA DE MEIA

Com seis partidas, o certame de Máster tem sequência na tarde deste sábado. Pinheiros espera desbancar o líder e soberano Fabrício. No Infantil, o Uberaba SC, Independente e Atlético estarão em ação contra Corinthians, Pinheiros e Butantã.

O recheado e disputado amador da Série B tem mais quatorze jogos programados para amanhã. Madureira joga contra o Bom Retiro; Santa Marta quer reabilitação diante do Mangueiras e o Atlético pega o Havaí.

Brasil volta a liderar o ranking da Fifa. Isso é bom e mais do que merecido. Uma seleção que tem cinco mundiais não pode descer do pedestal. Foram conquistas de um melhor futebol. A Itália poderia estar melhor no ranking.

Como agora é pra valer, todas as seis equipes que se classificaram para o Hexagonal final se reforçaram para buscar o objetivo, que é chegar ao Módulo I do Mineiro. Acho que o USC poderia ter investido mais. A briga vai ser grande.

Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Barbosa -- com cimento a R$ 14: imperdível -- e Clínica Reability, o Biografia de nº 186 da segunda-feira, dia 10, tem a história do desportista e empresário Edivilson Alves.



Tupynambás convoca sua torcida para apoiar o time na estreia do Hexagonal contra o velho conhecido Betinense. Patrocinense, recheado de bons jogadores, vai encarar o Nacional em Muriaé. Esse duelo promete.

Parabéns ao Clube Atlético Uberabense pelos 80 anos de fundação! Clube que já revelou grandes jogadores como Cutucha, Mané, Ildeu, Tim, Thiago, Bota, Mário, Nenzão e muitos outros que passaram pelo técnico Barbosa Cauí.

Tirando base naquilo que foi preparado pelo Wantuil Rodrigues, Michel Cury fica no banco. Uma possível entrada do meia bom de bola vai depender do andamento da partida e de mudança tática. Vontade é o que não falta.

A partida desta tarde em Varginha vai ser um bom teste para iniciar o Hexagonal. O Boa Esporte se reforçou e deve partir com tudo pra cima do Colorado. É saber jogar e não perder o equilíbrio. Vai ser complicado. TRAVA.



