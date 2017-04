Boa notícia

Boa notcia





TOQUE DE PRIMEIRA

Seis décadas atrás, o nome que se dava ao cara que organizava o futebol de um clube era superintendente. Hoje, com o modernismo avançado, é conhecido como gerente de futebol. Entro no assunto para falar do melhor gerente ou diretor de futebol que já passou por aqui. Trata-se do famoso Waldomiro Campos, o nosso Nenê Mama. Uma pessoa que não deve ser esquecida por todos nós. Nenê veio de Altinópolis, interior paulista. No esporte, ele só entendia de futebol, poucos conheciam as artimanhas, os bastidores do mundo da bola como ele. Mesmo sendo semianalfabeto, conhecia tudo sobre as leis do futebol. Na seriedade e nos trambiques, nunca foi passado para trás. O que impressionava em Nenê Mama era a dedicação pelo USC, time que amou como nunca. Por amor ao Colorado não aceitou propostas de casamento e não quis fazer carreira em time grande, deixando de ganhar muito dinheiro. Apesar da doce companhia de Mariinha, morreu solteiro. O cara era esperto e fazia de tudo para colocar o USC em primeiro lugar na atividade esportiva. Conhecia todos e era conhecido por todos. Ele que contratava, dispensava. Com um simples telefonema, acertava jogos contra os grandes clubes do futebol brasileiro. Além de brigar pelo Zebu, foi esperto e inteligente. Waldomiro Campos, o Nenê Mama, não deve ser esquecido.



MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

C A N E L A D A S

Com dores nas costas, Carrapicho foi consultar o médico Jorge Mauad, e:

- E aí, doutor. Descobriu alguma coisa?

- Você tem uma hérnia de disco. Pela sua idade, é disco de vinil...



Segundo Mané Escoura, o Carrapicho está fazendo simpatia para o USC se dar bem no Hexagonal, mas a namorada não está gostando nada disso: faz um bom tempo que ele está usando a mesma cueca...

Dois garotos se encontram, e como não podia deixar de ser, começou a conversar sobre futebol, e um deles mandou:

- Sou um craque.

- E onde você joga tão bem?

- Dentro dos olhos do meu pai...

Na primeira fase, o USC foi o time dos gols relâmpagos. É torcer para que não pare de chover na horta do Wantuil...



ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO nome sólido em construção. Fale com Nadir ou Oscar. Construa com qualidade. 34 anos no mercado.

BOLA DE MEIA

Reforços começam a pintar no CT Constantino Calapodopulos. Michel Cury, que já brilhou com as duas camisas em clubes da cidade, é o “cara” para ser o protagonista do setor de inteligência do Colorado. Chegou a hora das decisões.

Parece que todos os clubes classificados para o Hexagonal Final gostaram da tabela. O departamento técnico da FMF agradou a todos. Duas rodadas serão puxadas, mas tem datas que favorecem o espaço da bonança.

Para o USC, a quarta e quinta rodadas parecem ser bem apertadas, mas organizando a logística tudo fica bem. Jogar em Muriaé, depois ir a Nova Serrana sem voltar a Uberaba é o correto. Saiu dessa, faz duas partidas em casa.

No segundo turno do Hexagonal, o USC faz três partidas em casa. É a oportunidade de conseguir, na reta final, nove pontos. Uma notícia que agradou não só a mim, mas a toda torcida foi a promoção dos garotos ao profissional.

Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Barbosa -- com cimento a R$ 14: imperdível -- e Clínica Reability, o Biografia de nº 186 da segunda-feira, dia 10, tem a história do desportista e empresário Edivilson Alves.

Cada dia que passa o futebol fica mais cheio de “frescura”. Tanta coisinha que não dá para encarar. A Fifa, dona da situação, quer ver os torcedores calados. Qualquer grito do torcedor vem a punição. Ali é da boca pra fora. Desabafo.

Como todo time do interior, principalmente de Minas Gerais, o USC não fica atrás, está praticamente sem apoio. Por isso, o torcedor precisa marcar presença e adquirir os carnês que estão à venda. É o momento do tudo ou nada.

Não sou de cobrar e nem de reclamar, mas mesmo com toda essa crise que envolve o país, o Uberaba SC, que representa a cidade, precisa e com urgência do apoio de algumas empresas. É o momento de todos se unirem e buscar o melhor.

Nessa, incluo, também, o poder público, que nunca deixou a “peteca cair”. Cada um fazendo um pouco fica muito. Borjão, junto com o G5, anda trabalhando muito e conseguindo o melhor. A causa é de todos nós. TRAVA.



TA Confecções – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. TA, qualidade profissional. Av. Leopoldino de Oliveira, 2.084. Telefone: 3338-3050. Faça-nos uma visita.



tichamoura@bol.com.br

carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.