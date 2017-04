Atuação do USC no Módulo I mostra comprometimento e determinação

Atuao do USC no Mdulo I mostra comprometimento e determinao





Fazendo um pequeno balanço da atuação do Uberaba SC na primeira fase do Módulo II, vimos um time comprometido, cheio de garra e determinado. Na verdade, não teve o encaixe esperado, mas em dez jogos venceu sete, empatou um e perdeu dois. O que nos deixa preocupado é a queda de produção depois dos trinta minutos de cada jogo. Tirando os jogos contra o Boa Esporte, quando o time manteve equilíbrio, os demais foram de sufoco. Durante as partidas, vimos a defesa do Colorado sofrer seiscentos e setenta minutos. Nas anotações, sentimos que os três setores, ao longo dos jogos, se perdem e não falam a mesma língua. O ponto alto do time é a defesa, que sofreu mais do que mãe de porco espinho na hora do parto, e tomou apenas oito gols. O meio campo foi o mais fraco. O ataque apresentou nota seis e marcou quatorze gols. Bruno Henrique fez cinco; Barone e Skilo marcaram dois, cada, e Jouberth, Leandro Teixeira, Douglas e Léo Torres completaram. Aos trancos e barrancos, o time de Wantuil Rodrigues terminou a fase em primeiro do grupo e na liderança do geral. Agora chegou a hora da “onça beber água” e contratações devem acontecer na defesa e meio, setores que mais precisam e pelo menos mais um jogador de beirada no ataque. Pela primeira parte, parabéns aos jogadores, à comissão técnica e ao comandante Wantuil!



BOLA DE MEIA

Na rodada do Máster, Fabrício não deixou por menos e mandou 10 a 0; Bonsucesso fez 3 a 0 no Vila Nova; em casa, o IAC volta a decepcionar e tomou 4 a 0 do Arem. Verissimense perdeu de 5 a 2 do Pinheiros. É bola na rede.

No Infantil, o Nacional não perdoou e goleou o Pinheiros por 5 a 1; Independente foi com tudo e enfiou 6 a 0 no Corinthians; no Grande Abadia, o Atlético derrotou o Uberaba por 2 a 1. O Beira Rio fez 4 a 0 no Butantã.

Na “guerra” do Amador da Série B, a surpresa foi a derrota do Santa Marta para o Butantã por 2 a 1. O time de Ezinho fez bonito. Atlético venceu o Mangueiras por 2 a 1; V. Esperança, PSG e Água Comprida golearam.

Não sei por que, mas fiquei chateado com a queda do Araxá. O Ganso vencia por 2 a 0 e tomou a virada de 4 a 2. CAP Uberlândia fez bonito e se safou. A vitória em Varginha sobre o Boa Esporte foi tudo que Luiz Eduardo queria.

Falta ao USC um encaixe no sistema de jogo. Acertando, pode render muito mais. A valorização da posse de bola e ficar com ela no campo adversário dependem apenas de treinamentos específicos. Wantuil Rodrigues sabe disso.

Não sei onde vão arrumar grana, mas cinco contratações devem ser feitas. Dois zagueiros. Dois jogadores de meio campo e um atacante para fazer sombra ou jogar no lugar do Skilo, que caiu de produção. O terceiro goleiro está chegando.

Falam na contratação de Michel Cury, acho um excelente meio-campista. Tenho boas lembranças dele no USC e também no Nacional. A perna esquerda do Michel é apurada nos passes, dribles e batida pra gol. Tomara que dê certo.

Hexagonal promete ser emocionante. São dez partidas de arrepiar. Quem quiser subir tem que ganhar dentro de casa. O Colorado vai rodar 5.364 km. Os atletas têm que estar bem preparados para chegar ao topo. TRAVA.



