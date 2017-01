Craquinhos







TOQUE DE PRIMEIRA

A Copa São Paulo de Futebol Júnior vem fazendo sucesso e vários garotos, lançados por empresários, estão sendo assediados por clubes de todo o mundo. Craquinhos dos times grandes têm suas multas acrescidas, pelo menos foi o que notamos nos noticiários. O atacante Vinícius Júnior, do Flamengo, tem uma multa rescisória de R$ 100 mi, o que para os chineses não faz nem "cócegas". É aquele caso, vamos valorizar o que é nosso, qualquer vacilo, a "joia" sai do "prego". Cento e vinte times, divididos em trinta grupos de quatro iniciaram a competição. Até no domingo, sessenta já tinham sido eliminados. Ontem, foi a vez de mais seis equipes voltarem para casa. Reiniciando os jogos, hoje tem mais quatorze partidas: sete clubes seguem e os outros sete devem pegar a jardineira. Amanhã, quarta-feira, a segunda fase chega ao final, mas na quinta a bola continua rolando. Nove times passaram para a segunda fase com 100% de aproveitamento vencendo as três partidas de seus grupos. Grêmio, Batatais, Paulista, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Goiás e Avaí corresponderam à expectativa. Nota-se que, apenas quatro grandes conseguiram vencer seus jogos. Até agora, Batatais parece ser a grande surpresa. Cada clube tem sua pérola. Vale a pena acompanhar.

MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

C A N E L A D A S

De um industrial que assistiu ao jogo entre Uberaba SC x Botafogo-SP:

- Não me agradou a PRODUÇÃO dos times.

De um engraxate:

- Por pouco, o USC não leva GRAXA. Faltou BRILHO ao ataque...

Tempos modernos: dois homens estavam na fila do supermercado, quando, Carrapicho, logo atrás, perguntou a um deles:

- Vocês estão juntos?

- Não. Só namorando.

Carrapicho, com sua voz da experiência, fala:

- Jogador especialista em bola parada, só justifica a fama quando põe a redondinha em movimento.



ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO é a solução. Fale com Nadir ou Oscar e construa com qualidade. 34 anos no mercado.

BOLA DE MEIA

Mais uma baixa no USC. Essa é mesmo uma grande baixa. O baixinho Robertão pediu para deixar o clube e foi imediatamente atendido. Acho que poderia nem ter vindo. Vai fazer falta igual viola em enterro.

Analisando a equipe do USC na partida contra o Botafogo-SP, mesmo em fase de preparação, notei que Wantuil Rodrigues ainda vai ter muito trabalho para organizar a parte coletiva. A transição meio e ataque mostra dificuldade.

Alan Patrick deve ter sido um desfalque importante na composição de jogo adotada pelo técnico, mas foi notado que Leandro Teixeira, Paulo Henrique e Jouberth precisam de um companheiro para o serviço de inteligência.

Quanto à parte defensiva, parece que de goleiro, o time tá bem servido; nas laterais, a briga pela titularidade continua, e nenhum dos quatro ainda tem posição garantida. Ulisses vem mostrando qualidade. Lucena tem que se firmar.



Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Ubyfol e Clínica Reability, o Biografia de nº 175 da segunda-feira, dia 16, tem a história do boleiro, político e delegado de qualidade, Heli Andrade.

Enquanto o setor de inteligência não trabalha de maneira objetiva, o ataque vem padecendo no funcionamento. Nem Rudimar e tampouco Rodrigo Dias apresentaram um futebol que agradasse o torcedor. Os gols não estão saindo.

Mas tudo não pode cair sobre Rudimar e Rodrigo Dias. Douglas Skilo, Paulinho e o famoso Baianinho ainda não deram o ar da graça. Faltam trinta e sete dias para o início do campeonato. Acho tempo suficiente para acertar.

Quem sabe, Wantuil pode montar um ataque sem o homem de referência com chegadas rápidas pelos lados e surpresas no meio. É pelo menos minha observação. No USC é sempre assim, o torcedor quer ver timão.

No próximo amistoso do Colorado, no Uberabão, os ingressos poderiam ser cobrados por setores: o lado oposto às cabines e atrás do gol seriam opção do público pagante. É apenas uma ideia, quem sabe dá certo. TRAVA.



TA Confecções – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. Av. Leopoldino de Oliveira, perto da av. Oswaldo Cruz. Faça-nos uma visita.

Carlos Roberto Moura – Tycha

tichamoura@bol.com.br

carlosticha@hotmail.com