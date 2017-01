Precisa ajustar

TOQUE DE PRIMEIRA

Conversei com toda a comissão técnica do Uberaba SC. Só faltava o gerente de futebol, Marcelo Gerolamo, agora não falta mais ninguém. Nossas conversas não foram em particular, todas aconteceram no estúdio da Rádio JM. Senti um clima bem profissional e dos melhores. Todos falando a mesma língua, usando os mesmos termos, e cada um na sua função, mas na base de um por todos, todos por um. Os cargos devem ter comportamentos distintos, mas buscando um só objetivo. Denilson é o preparador de goleiros, que trabalha forte para a segurança e confiança dos mesmos; Mancuso trabalha como auxiliar técnico, e como jogou e se preparou para o cargo, será uma grande escora para Wantuil Rodrigues, que disse ter um time com esquema montado e com variações, mas sempre jogando em busca do gol. Fúlvio Ventura está bem tranquilo em relação à preparação física e aposta na sua forma de trabalhar, para os atletas não entregarem os "betis". E acrescentando a organização, chega o ex-zagueiro Marcelo Gerolamo para exercer a função de gerente. Ele deu algumas dicas que foram suficientes para realizar um trabalho administrativo, com sabedoria. Massagista é o experiente Milton Miquilino, e Robertão, o mordomo. União na comissão técnica e no G5 pode gerar sucesso dentro de campo.

C A N E L A D A S

Boa pergunta:

Se o horário oficial é o de Brasília, por que a gente tem que trabalhar na segunda e na sexta?

Essa proposta o Carrapicho ouviu lá no Bar do Lagoa:

- Troco sogra por cascavel: pago a diferença...

Carrapicho encontra com um sujeito, que não parava de mastigar, e pergunta:

- O que você está mascando?

- Coca.

- E a tampinha não machuca a sua boca?

O canibal entra no restaurante, consulta o cardápio e faz o pedido. O garçom anota e depois pergunta:

- Deseja mais alguma coisa, senhor?

- Sim. Um branco seco!



BOLA DE MEIA

Parece que, pelo menos até o momento, a chamada e conhecida "zebra" do futebol ainda não fez parte da Copinha. Os grandes vão se destacando e até mesmo goleando seus adversários. A caminhada é de muitos jogos.

Com respeito ao meia-atacante Jouberth, camisa 10 do USC, noto que usa velocidade e habilidade para jogar, mas peca em um fundamento que poderia ser decisivo: a finalização. Quando chega na "cara” do gol vem a dificuldade.

Segundo Wantuil Rodrigues, a partir do amistoso desta tarde, no Uberabão, contra o Botafogo-SP, começa a fazer menos substituições possíveis. Ele quer definir uma escalação. Isso é bom e clareia o futuro para a titularidade.

Continua a busca por zagueiro. Gerolamo tem nomes de qualidade, mas vai esperar até a próxima semana para fechar. Por enquanto, o nome continua em sigilo. Outro meio-campista pode estar no "radar" do Colorado.



Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Ubyfol e Clínica Reability, o Biografia de nº 175 da segunda-feira, dia 9, tem a história do goleiro que marcou época no USC: Saraiva. Com ele não tinha rebote.

O comando do departamento médico do USC continua a cargo do competente ortopedista Constantino Calapodopulos. Ainda, o médico José Martins e o fisioterapeuta Gustavo completam a saúde dos jogadores. Enfermaria com segurança.

O bom da situação é que a comissão técnica vai dar atenção aos jogadores que estão em teste e, também, para a molecada que se inicia no profissional. A verdade é que não vão atirar no escuro. Têm que enxergar o alvo.

No amistoso desta tarde, no Uberabão, com início marcado para as 17 horas, com convites custando R$ 30, e sócios e idosos pagando meia, o torcedor vai sentir um time mais compactado em seus setores. Vale a pena conferir.

Com ampla liberdade para trabalhar, Wantuil Rodrigues pode ter montado um time embuído em buscar o melhor para o clube. Alegria, motivação e determinação também estão sendo implantadas no grupo. TRAVA.



