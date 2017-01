Otimismo





TOQUE DE PRIMEIRA

Jogar no futebol chinês tornou-se um verdadeiro ‘negócio da China’. Salários absurdamente altos atraem jogadores de todos os países. O rico e bonito futebol europeu está perdendo em cifras e, pelo jeito, ninguém vai conter as investidas dos chineses em cima dos bons jogadores que atuam em qualquer continente. O atleta que quer ficar milionário, mais rápido do que pensava, vai correndo para a Ásia. Acredito que a atração financeira – não sei até quando vai durar – pode desequilibrar outras estruturas futebolísticas. Os clubes sul-americanos não têm condições de entrar na disputa, e vão ficando com a sobra. A Europa tem bala na agulha e vai segurar suas estrelas, mas não descarta negociar alguns jogadores para, ainda mais, reforçar seus cofres. Não sei se os chineses sabem ou cometem loucuras. Carlito Tevez, para jogar duas temporadas no Shanghai Shenhua, vai receber a fortuna de R$ 129 milhões por ano. Já o nosso Oscar, que atuava na Inglaterra, para vestir a camisa do Shanghai SIPG vai embolsar a quantia de R$ 84,5 milhões por temporada. Fantástico! Mas vem a pergunta: De onde vem tanto dinheiro? A estrutura econômica da China é mesmo surpreendente. Tem times no Brasil que com R$ 1 milhão faz a festa o ano inteiro. Como diz meu cunhado Antoin: "Palmas pra quem tem, lágrimas para quem não tem". Segue dama, e viva o pastel!

MOTO ZEMA tem a moto de seus sonhos. Motos novas, usadas, peças, serviços, acessórios e qualidade no atendimento. Avenida Guilherme Ferreira, 795 – fone: 3318-3600. Visite nosso showroom. Inspeção gratuita de 21 itens.

C A N E L A D A S

Um dia, Carrapicho leu que fumar era ruim e deixou de fumar. Leu que beber era ruim e deixou de beber. Ainda leu que comer gorduras era ruim e deixou de comer. Leu que sexo era ruim e deixou de ler...

Muito jogador de futebol usa cabelos compridos para dar impressão de que sua cabeça cria alguma coisa...

E na maternidade:

- Doutor, o meu marido pode assistir ao parto?

- Claro que sim. E digo mais, o pai deve assistir ao parto.

- Ah, então deixa pra lá. Ele e meu marido se detestam.

Conta o Carrapicho que por aqui passou um goleiro que teve fase tão boa que recebeu o apelido de Paredão. Mas depois começou a deixar passar tantas bolas que trocaram o apelido dele para Porta-Giratória...



ESTEIO Materiais para Construções é o caminho certo. Avenida José Maria Reis, 310 – fone: 3338-8444. Da base ao acabamento, ESTEIO é a solução. Fale com Nadir ou Oscar e construa com qualidade. 34 anos no mercado.

BOLA DE MEIA

A reapresentação da comissão técnica e de jogadores do USC foi de um clima tranquilo e de otimismo. Agora é trabalhar para buscar o objetivo, que é o de chegar ao Módulo I. Vai ter espinhos no caminho, mas é passar por cima.

Vem aí mais um evento Internacional de Vôlei Feminino. Rio de Janeiro, sob o comando do Bernardinho, é uma das atrações. O torneio será dividido em dois grupos com sedes em Uberaba e Uberlândia. Fevereiro é o mês da festa.

Por indicação do técnico Wantuil Rodrigues, a direção do USC contratou Marcelo Gerolamo para gerenciar o futebol do clube. Não o conheço, mas como a função precisa de experiência, vamos torcer para dar certo.

A Copinha começou a todo vapor. Os grandes clubes chegam com aquela responsabilidade de superar as adversidades e se apresentarem como favoritos. Tem times de empresários que podem engrossar o quadro de zebras.



Com apoio de Eletrosom, Postos Rio Branco e W1, TA Confecções, Ubyfol e Clínica Reability, o Biografia de nº 175 da segunda-feira, dia 9, tem a história do goleiro que marcou época no USC: Saraiva. Com ele não tinha rebote.

Quatro garotos que jogaram o Regional Sub-20 pelo Nacional vão estar em ação no Módulo II. Portal recebe o volante Guilherme e o lateral Denis; o zagueiro Gustavo e o atacante Gustavinho estão na Patrocinense. Eliu voltou do URT.



Ainda neste mês ou no início de fevereiro, a situação do Nacional deve ser definida com as eleições, que embora não tenham dia marcado, devem acontecer. Márcio José da Silva pode ser mantido, no entanto, pode ter outro candidato.

Segundo Luiz Eduardo, o CAP Uberlândia já tem seu plantel formado para o Módulo II e vem com tudo para fazer boa campanha. Por outro lado, o Patrocinense monta time "barato", mas promete competitividade.

USC se prepara para fazer mais um jogo-treino contra o Botafogo-SP no sábado, às 17h no Uberabão. A partida deve ter duração de 90 minutos, pois, desta feita, o Botinha está em melhor condição física. Bom jogo. TRAVA.

TA Confecções – 21 anos no mercado brasileiro com absoluto sucesso. Uniformes profissionais, escolares e promocionais. Av. Leopoldino de Oliveira, perto da av. Oswaldo Cruz. Faça-nos uma visita.