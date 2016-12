Balanço 2016

Balano 2016

tichamoura@bol.com.br – carlosticha@hotmail.com

Carlos Roberto Moura – Tycha.



TOQUE DE PRIMEIRA

Amigos, leitores e colaboradores, que este Natal seja para vocês o prenúncio de um Ano Novo repleto de paz e prosperidade, feito somente de sonhos realizados. Especialmente os de amor. Que a felicidade atinja não só os seus lares como os de todas as pessoas que lhes são caras. Nós, da equipe de Esporte, os amamos muito, mais do que pensam, e de certa forma, existimos e vivemos por causa de vocês. No Bico da Chanca deseja a todos um Natal cheio de amor, paz e felicidades. FELIZ NATAL e um carinhoso ANO NOVO!

A coluna entra em recesso por uma semana, mas volta com tudo no dia 3 de janeiro. Amo todos vocês, que são a razão da minha inspiração.

C A N E L A D A S

- Carrapicho, como vai você?

- Vou indo igual Papai Noel no dia de Natal.

- Como assim?

- Com o saco cheio...

Preparando a ceia de Natal, um amigo pergunta ao Carrapicho:

- O que vai beber para comemorar o Natal?

- Em homenagem ao Papai Noel, vou tomar Gin-gobel.

Caso de polícia: o camarada chega em casa mais cedo, abre a porta do guarda-roupa, vê um cara pelado, e a mulher pergunta:

- Querido, você não acredita mesmo em Papai Noel?

Antigamente as crianças não dormiam esperando o Papai Noel. Com a atual crise, pela qual nosso Brasil vem passando, hoje é Papai Noel quem não consegue dormir.



BOLA DE MEIA

Muita gente leiga gosta de comentar sobre a gerência de futebol e fala: “coloca o fulano, o sicrano”. O que não sabem é que o cargo é para pessoas que têm uma formação. Não é simplesmente chegar no clube e dizer: “sou o gerente”.

Gerente de futebol precisa fazer funcionar o departamento de futebol, organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades do clube relacionadas com o futebol profissional. Tudo que se refere aos atletas e negociações.

Depois do amistoso vivido ontem em Ribeirão Preto, contra o Botafogo, Wantuil Rodrigues fecha seu escalte de 2016 e vai analisar o rendimento e o que foi proposto nos três jogos. Espero que tenha gostado.



Esse ranking da Fifa é mesmo incrível e cheio de frescura. Onde já se viu uma seleção, como a da Argentina, que não participou de todas as copas e conseguiu apenas dois títulos mundiais ser líder na tabela. O Brasil ainda é o segundo.

Uberaba Sport perdeu para o Botafogo, no estádio Santa Cruz, por 1 a 0. Gol de Gian, em linda cobrança de falta, aos 17 minutos do segundo tempo. Apesar da derrota, vi o Uberaba se comportando muito bem dentro de campo.

O Colorado soube prender a bola, com alternativas de jogadas pelos dois lados. O Uberaba teve uma boa presença no primeiro tempo. As coisas se inverteram na etapa final e o Bota ficou com a vitória. TRAVA

