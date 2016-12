Gingado







As comparações entre o futebol europeu e o sul-americano continuam e, na opinião da maioria, o futebol do primeiro mundo é disparado o melhor. Eu não tenho a mesma visão. A grande vantagem deles é a grana, e lá tem muita, e com dinheiro e profissionalismo tudo fica fácil e colorido. Tempos atrás os “gringos” vinham ao Brasil para filmar os jogadores, suas jogadas e analisar as pernas tortas do Mané Garrincha e sentir o fenômeno Pelé. Aprenderam muito, mas ainda não dá para comparar. Por lá, tudo é lindo e maravilhoso, colorido e maquiado, mas os “grandes” times são poucos. Na Espanha, tudo fica resumido em Real e Barcelona. O Atlético corre por fora. Em Paris, só dá PSG. Na Itália, que já foi o melhor, a situação fica equilibrada. Na Inglaterra, Manchester City, United e Chelsa brigam por título. Em Portugal, Sporting, Benfica e Porto dão as cartas. Na Alemanha, os Bayer sobressaem. E assim vai. Por lá, os treinadores montam o time que bem entenderem, dinheiro não falta. No Brasil, um campeonato com vinte clubes, doze têm condições de chegar ao título. Os nossos melhores jogadores, nem mesmo amadurecem, já são levados a peso de ouro. Então, chego à seguinte conclusão: o futebol sul-americano é a alma da Europa. O melhor ataque de um time europeu é formado por Messi (argentino), Suarez (uruguaio) e Neymar (brasileiro). A diferença está no gingado. Lá é tudo cintura dura.

Essa aconteceu nos anos 60, quando por pura falta de sorte, um atacante ficou cara a cara com o goleiro adversário e o papo foi esse:

Goleiro: - Chuta logo, que eu estou comprado.

Atacante: - Não posso, estou vendido...

Depois de ver o burro morto em frente à porteira da fazenda do seu compadre, Carrapicho andou mais um pouco, usou um telefone público:

- Aqui é o compadre Carrapa que está falando. Acabei de ver seu burro de estimação morto em frente à sua porteira.

- E por que você não o enterrou?

- Foi porque eu achei que devia comunicar os parentes primeiro!

Um médico lava as mãos antes da cirurgia de joelho do jogador e pede ao assistente:

- Álcool, por favor.

O atleta, deitado, fala preocupado:

- Doutor, não dá para o senhor beber depois da operação?

Luiz Eduardo, o “Rei do acesso”, tem praticamente time montado para jogar o Módulo II. A equipe do CAP Uberlândia deve mandar seus jogos no estádio Airton Borges. Quem garante é o presidente Ronaldo Alves.

Com proposta melhor e com calendário cheio, o gerente de futebol Éder Delarice deixou o USC e foi trabalhar no Vila Nova de Goiânia. O G5 não está nem um pouco preocupado e pode garantir funcionário no cargo.

E para a torcida do Uberaba SC ficar mais tranquila, todos os jogadores contratados já estão com registro na Federação Mineira. Cada dia que passa, Djair Barranco mostra sua capacidade. Na reapresentação, teremos novidades.



Depois da partida de amanhã, no Santa Cruz, contra o Botafogo, os jogadores do USC ganham dez dias de folga. Mas os amistosos preparativos não vão faltar. A direção do Colorado já acertou mais jogos. Sem moleza.

Sem perder tempo, a equipe do Patrocinense vai montando seu time para o Módulo II. Os jogadores se apresentam no dia 5 de janeiro. Por outro lado, o Boa Esporte vai se fortalecendo para buscar a volta ao Módulo I.

USC pode até não precisar de um gerente de futebol, mas, sim, de um profissional com liderança e habilidade. No CT tem alguém com experiência. TRAVA.

