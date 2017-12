Uberaba - Lapônia

Uberaba - Lapnia

Olá, como vai, tudo bem? Espero que esteja em paz. Torço para que o destinatário ainda seja o mesmo, entretanto, se quem estiver lendo esta carta for algum substituto adianto-me para também desejar que se encontre em plena atividade, visto que os préstimos e benfazejos gestos que vieram daí sempre geraram expectativas positivas, enchendo-nos de sonhos e esperanças. É bem verdade que nem todos se concretizaram, mas, como é da nossa natureza humana, firmávamos crença em realizá-los logo adiante. Também é oportuno esclarecer ao destinatário o motivo pelo qual fiquei tantos anos sem escrever-lhe. Naquela ocasião as cartas que remetia eram redigidas por uma irmã de plantão, já alfabetizada, visto que eu ainda não havia iniciado nas letras. O que eu fazia era ditar o que queria que fosse escrito e enviado. Lembro-me de umas três vezes. Depois que me alfabetizei não escrevi e parei de enviar as cartas. Chegava para mim também a revelação inevitável a todas as crianças daquela época que o endereço e o destinatário para onde enviávamos as cartas não existiam. Cada um de nós, em determinado momento, deparava com esta informação e vivia instantes, talvez horas e até dias de profunda decepção. Para muitos era a primeira grande perda, um verdadeiro choque de realidade. Espero a confirmação positiva da entrega e uma resposta. Não farei nem um pedido, não quero presentes e nem sua presença, apenas preciso confirmar sua existência. Será confortante diante de tantas coisas inacreditáveis, surreais, e outras tantas deploráveis e lamentáveis que vivemos nos dias de hoje, Papai Noel dar as caras. Sua materialização trará esperanças àqueles que acreditam e batalham por dias melhores. É preciso que faça sentido todas as vezes que dizem: “só mesmo quem acredita em Papai Noel, acha que isto ou aquilo irá acontecer”. Ah, apenas um pedido então, ao responder a carta veja se é possível escrever que o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Cristo, só isto basta. Olha, Papai Noel, os relatos das peregrinações, pregações, ensinamentos e exemplos de Jesus de Nazaré são fortes indícios que Ele sabia de sua existência futura e já acreditava em você. Aguardo retorno e não me venha com renas, venha pelos Correios. Abraços novamente, depois de meio século.

(*) engenheiro–lucrc@terra.com.br