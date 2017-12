Natal amargo

Vai ficando cada vez mais difícil escrever sobre o Natal. Tem-se a impressão de que tudo o que se podia falar já foi falado.



Quando se vai além das aparências, além das luzes, dos enfeites, das lâmpadas multicoloridas, das ceias fartas, o Natal aparece como um dia trágico. Um dia triste. Um travo amargo. No fundo de nossa consciência fica apenas um sentimento de vazio e solidão. Não tanto pelo festival das propagandas comerciais. Não tanto pela figura cansativa desse ridículo Papai Noel. Não é tanto por isso. A ferida é bem mais profunda. É estrutural. São dois mundos que se aprofundam cada vez mais. Que se distanciam cada vez mais: o mundo dos que têm e o mundo dos que não têm. O mundo que se atola em ceias pantagruélicas e o mundo dos que brigam por uma cesta básica. O mundo dos que se divertem com brinquedos caros e o mundo dos que invadem as lojas “um e noventa e nove”, brigando pelos plásticos mal costurados.



É muito chocante a diferença entre esses dois mundos: o mundo dos “incluídos” e o mundo dos “excluídos”. Essa divisão gera dois tipos de cultura que, cada vez mais, se afastam uma da outra. A cultura dos que têm e a cultura dos que não têm. Entre esses dois mundos se equilibram aqueles poucos que se agarram em pedaços de esperança. Sabem que a instabilidade econômica pode levá-los ao desemprego, à falência, ao desespero.



Assusta muito perceber que há cristãos acusando a Igreja de lutar pelo mundo dos excluídos. “A missão da Igreja não é fazer política”, dizem. “Os padres precisam pregar o Evangelho, só falam agora em pobres. O Evangelho não fala em pobre, fala é na salvação de todos.” Muito original essa gente...



O que dizer diante de tanta insensatez? Perderam o sentido do Natal? Todos nós perdemos. Nossas festas de Natal nos fazem esquecer de que Jesus era um “excluído”. Por triste conveniência, nos esquecemos daquele Menino nascido numa estrebaria, depositado num cocho umedecido pela baba dos animais, respirando o cheiro de estrume e de urina. Natal trágico esse nosso, Natal de todos nós. Perdemos o sentido do pobre porque perdemos o sentido do Natal.



Quando Jesus nasceu, quase todo o mundo era dominado pelo Império Romano. Um representante de Roma administrava a Palestina, a pátria de Jesus. Impostos pesadíssimos eram cobrados pelos invasores e toda revolta era aniquilada com derramamento de sangue. Os saduceus, a classe rica, eram os proprietários das terras e aliados dos romanos. Foi dentro dessa situação política que Jesus nasceu. Foi um “natal” sofrido, na dor, na miséria, na mais cruel discriminação. Jesus nasceu na exclusão.



Hoje, vivemos numa situação político-econômica semelhante. O Império do Norte é tão cruel quanto o Império Romano. Na frente não está um imperador, estão as finanças internacionais. As bolsas de valores e os agiotas comem os pobres por fora e por dentro. Somos engolidos aos poucos. Falamos a língua deles. Comemos os hambúrgueres deles. Cantamos as músicas deles. Bebemos a bebida deles. E... fazemos festa no Natal. Somos felizes.



O Natal, para quem tem um resto de consciência que não se corrompeu, é uma tremenda acusação ao nosso egoísmo. Ao nosso sono. Há dois mil anos nos matamos uns aos outros. Há dois mil anos curtimos nossas extravagâncias. Há dois mil anos o dinheiro continua como critério de julgamento.

Afinal, o que estamos festejando no Natal? Nosso vazio interior?