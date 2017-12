O Brasil e nova ordem

ENQUETE

Passaredo cancelou as operaes em Uberaba, pouco tempo aps anunciar novas rotas. Voc acredita que a cidade ser atendida por outra companhia area?

Sim, Uberaba uma cidade de grande porte, merece um aeroporto mais movimentado

No, os passageiros uberabenses no privilegiam a cidade, no havendo demanda suficiente

Talvez, precisa haver incentivo, j que os altos valores so apontados como fator determinante para a baixa demanda

Depende do empenho dos polticos da cidade



