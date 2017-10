Desperdcio

Desperdício é gasto exagerado, esbanjamento, uso sem proveito. Como exemplo, metade da produção mundial de grãos é perdida de alguma forma. O alimento, produto raro e imprescindível para a vida, não tem merecido a atenção do homem. A ONU, entidade que congrega as nações do mundo com o ideal de alcançar a paz entre os povos, lembra que milhões de famintos no mundo todo vivem em condições desumanas, carentes de tudo, especialmente de comida.

Muitos de nós podemos nos dar ao luxo de escolher o próprio alimento, por isso nem sempre nos preocupamos com a situação do próximo. Não raro deixamos no prato um resto de alimento ou descartamos algum alimento bom, mas com aparência que não nos agrada. Desperdício. Apesar de a fome rondar o mundo, jogamos comida no lixo. Mesmo no Brasil, recordista mundial na produção de alimentos, toneladas de grãos se perdem na colheita, armazenamento e transporte.

Agricultores reclamam das péssimas estradas: caminhões quebram, ficam atolados, e o socorro é difícil. O desperdício de dinheiro público é causa das estradas ruins. E, ao ficarem presos nas péssimas estradas, os valentes motoristas perdem seu tempo; os agricultores, sua produção; a carga de alimentos demora a chegar ao atacadista (de onde segue para o mercado varejista) ou aos portos (através dos quais é exportada). Só desperdício.

Também se desperdiça tempo em filas. Tempo que nunca será recuperado. “Deus pede estrita conta de meu tempo./ E eu vou do meu tempo dar-lhe conta./ Mas como dar, sem tempo, tanta conta,/ Eu, que gastei, sem conta, tanto tempo?” – diz, com sabedoria, o primeiro quarteto do soneto Conta e Tempo, do poeta português Frei António das Chagas.

O desperdício de água é preocupante. É fácil economizar água. Mas, sem a conscientização do povo, é improvável que isso aconteça.

E o consumismo, ou seja, a crescente propensão ao consumo desnecessário como forma de exibição do status (ideia frequentemente pregada pelos meios de comunicação de massa) tem que ser combatido por toda a sociedade.

Também se desperdiçam milhões de votos nas eleições políticas. Políticos chegam ao cargo que almejaram porque receberam votos, mesmo que não os tenham merecido; votos desperdiçados, que poderiam ter sido dados a políticos honestos.

Conscientizar para que haja mudança de atitude; conscientizar para que não haja desperdício. Assim levaremos avante uma nação mais promissora.