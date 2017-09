Estatísticas Interessantes

Estatsticas Interessantes

· Ansiosos, deprimidos... no metrô, na rua, na praia. Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo e motivos não faltam. Entretanto, entre os cinco países menos desenvolvidos do mundo, a média da população que sofre de transtornos de ansiedade é menor que a média do planeta. É que, além de fatores genéticos, importam também qualidade de vida, estresse e alimentação.

· 264 milhões vivem com transtornos de ansiedade no mundo, o que é um aumento de quase 15% em relação a 2015. US$ 1 trilhão é o custo dos transtornos de ansiedade e depressão por ano.

· Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo: Brasil, 9,3%; Paraguai, 7,6%; Noruega, 7,4%; Nova Zelândia, 7,3%; Austrália, 7%; Média mundial, 3,1%; Vietnã, 2,2%. Vietnã é o país menos ansioso do mundo. No total, são 18.657.943 casos.

· Quatro capitais brasileiras têm taxas maiores que 50% de transtornos mentais comuns. Em 1º lugar, Fortaleza, com 64,3%; em 2º, Porto Alegre, com 57,7%; em 3º, São Paulo, com 53,3%, e em 4º, Rio de Janeiro, com 51,9%.

· 23% dos brasileiros terão distúrbios relacionados à ansiedade um dia. Além disso, um ansioso tem quatro vezes mais chances de morrer por problemas cardíacos.

· /3 dos brasileiros endividados têm ansiedade, dores de cabeça e falta de sono; 32% têm ansiedade; 24% têm problemas para dormir; 24% sentem irritabilidade e 17% têm dor de cabeça.

· Região do sudeste asiático tem mais pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Em 1º lugar, o Sudeste Asiático, com 23%; em 2º, a América, com 21%; em 3º, o Pacífico Ocidental, com 20%; em 4º, a Europa, com 14%; em 5º, o Mediterrâneo Oriental, com 12%, e em 6º, a África, com 10%.

· As pessoas que mais apresentaram sintomas do transtorno de ansiedade estão na fase dos 40- 49 anos. As mulheres têm o dobro de chance de sentir ansiedade que os homens.

· Os cinco países mais desenvolvidos do mundo não são os menos ansiosos. O mais desenvolvido, a Noruega, tem taxa de 7,4%; a Austrália, 7%; a Holanda, 6,4%; a Suíça, 4,9%; a Dinamarca, 4,9%, e Catar, 4,2%. O país mais rico do mundo é mais ansioso que o país mais pobre.

· Os cinco países menos desenvolvidos não têm índices de transtornos de ansiedade maiores que 3%. Moçambique tem 3%; a República Democrática do Congo, 2,8%; o menos, Nigéria, 2,7%; Burkina Faso, 2,7%, e Mali, 2,6%.

· Vítimas de preconceito de raça e gênero têm quatro vezes mais chance de sofrer ansiedade e depressão, além de agravar a chance de outras doenças. Até 10% das crianças e adolescentes sofrem algum tipo de transtorno ansioso, excluindo o TOC, que afeta até 2% delas. Mais de 50% das crianças ansiosas terão um episódio de depressão. Entre 15% e 20% das pessoas que sofreram violência urbana, agressão física, abuso sexual, terrorismo, tortura, assalto, sequestro, acidente ou guerra desenvolvem estresse pós-traumático.

(*) Psicóloga Clínica

sandrasba@hotmail.com