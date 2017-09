Agora ou nunca

A onda de indignação contra a classe política tupiniquim cresce a tal ponto que já tarda o momento da vitória do bom senso, da reação dos eleitores diante de tantos desmandos que, a cada dia mais, envergonham-nos perante todo o mundo. E, ao contrário dos atores, autores e patrocinadores daquele teatro macabro, temos todos um arsenal moral para fazer promover a justiça, com inteligência, coragem, agora ou nunca! Não se trata de sentimentos de vingança popular contra uma classe de pessoas indignas e desprezíveis entranhadas naquele poder, mas, sim, de mais uma imperdível oportunidade de vermos representados os valores éticos que devem mover a nossa política e a favor do nosso país. Privilégios para aqueles que atuam contra o Brasil, enquanto visando interesses exclusivamente próprios, ferem de vergonha o nosso sentimento patriótico. Essa enxurrada de lama originada em Brasília e cujos dejetos respingam sobre a dignidade de dezenas de milhões de brasileiros causa tamanho pavor e repugnância que o nosso clamor já ultrapassa fronteiras, chega a outros países e ao ponto de nos sentirmos zombados por cidadãos estrangeiros que, realmente, sabem votar, exigir direitos e derrubar políticos corruptos. Políticos que não têm o menor senso de pudor com relação ao dinheiro público e que, ao contrário, deveriam protegê-lo de mãos e mentes criminosas, agora são autores do absurdo em um país onde deveriam servir de referência positiva. Usaram de uma ansiosamente aguardada redemocratização para passar da liberdade para a libertinagem política e econômica, enquanto estão deixando à míngua a saúde, a educação e a segurança pública. A busca desenfreada, ilimitada, despudorada e vergonhosa pelo poder está causando um espetáculo dantesco a nós e entrando para a história como a mais obscena desde a instalação da República, enquanto assentada sobre partidos políticos putrefatos e que usaram de tenebrosas estratégias e agentes devassos para tomar o poder e chegar à fonte do lucro fácil. E temos que admitir a nossa culpa em tudo isso, sim. O nosso analfabetismo político, aliado ao nosso desinteresse por muito daquilo que ocorre nas câmaras e assembleias do povo, é algo que induz muitos de nós a votarem em rostinhos bonitos e de fala mansa, sem antes serem consultados os seus respectivos currículos. Quem deveria servir de referência na prevenção de valores morais perante a sociedade agora mutila, corta, amputa esperanças por um Brasil mais decente. Alcançamos a democracia, sim, mas ainda nos faltam especialização e cultura para lutarmos incansavelmente contra a injustiça que poucos praticam contra muitos e enquanto emoldurados por cargos e palácios. Cabe a cada um de nós, brasileiros e de fato patriotas, barrar com dignidade e sabedoria o acesso de exploradores, ladrões, mentirosos e intrigantes ao poder. Doutro modo, restam-nos o choro, a revolta e o ranger de dentes.

(*) Agente social