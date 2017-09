Sinais

Assim como os equipamentos, a vida também nos dá sinais que podem nos ajudar nas tomadas de decisão.

Um equipamento, em geral, não estraga do nada. Aos poucos, vai acontecendo um desgaste até que ocorra a parada total. Um microfone sem fio, por exemplo, começa por apresentar falhas, cortes no áudio até que as pilhas se esgotem. Neste momento, não há mais nada que fazer senão trocar as pilhas.

Com um carro ocorre a mesma coisa; as peças vão se desgastando e vão dando avisos que nem sempre são entendidos pelos motoristas.

A vida também nos concede avisos que podem ser de ordem social, profissional ou mesmo de saúde.

Já parou para pensar que, às vezes, você tem uma dor sempre que faz determinada coisa ou que come algo? Pois é, isso é um aviso...

E na vida profissional? Quantas tarefas lhe são pedidas que você não tem capacidade para resolver? Em muitos casos será necessário um novo curso, um novo treinamento, uma reciclagem.

O Mercado de Trabalho vem mudando numa velocidade incrível. É necessário que todos, sim, todos passem por requalificação. Numa oficina de uma Concessionária de carros, por exemplo, as paredes estão cheias de diplomas de cursos feitos pelos mecânicos, e todos os cursos são recentes. Aí você deve estar pensando: “mas, é claro, os carros mudam todo ano”. Pois esse é ponto: qualquer que seja o seu ofício, qualquer que seja a sua função, ela está mudando e os clientes também estão mudando. Essa é uma razão suficientemente forte para você sair do local onde está, se mexer e ser melhor.

Não espere ficar desempregado ou ver as vendas da sua empresa ir para baixo para fazer alguma coisa, para tomar alguma atitude. Faça algo agora!

Preste atenção nos sinais que a vida está lhe dando e altere o rumo da sua navegação. Pode ser que logo ali tenha uma cachoeira e você vá se afundar.

Entenda os sinais e mude enquanto há tempo.

Seja melhor, o mundo vai lhe agradecer!

(*) Empresário, palestrante e consultor em comércio varejista

www.fulvioferreira.com.br