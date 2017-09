A cobra vai fumar

O título aí em cima tem tudo a ver com o slogan usado pelos nossos ingênuos pracinhas que foram morrer sem razão nos campos de batalha italianos na II Guerra Mundial. Em suas fardas ostentavam o desenho de uma cobra fumando um cachimbo que passava a mensagem: “A cobra vai fumar! ”.



Quem não quiser achar, que não ache, mas que uma cobra está fumando, não há como ignorar. Não aquela dos inocentes pracinhas, mas aquela cujo ninho está nas hostes dos nossos Três Poderes.



De João Pacífico e Raul Torres, declama Tião Carreiro na música “Cobra venenosa”: “Vancê talvez não conhece o veneno que as cobras têm/Pois elas quando dá o bote balança o guizo também/A cascavel, traiçoeira quando ela quer se vingar/Balança o guizo contente na hora dela pegar/A urutu é perigosa, de ruim não se manifesta/É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa/Jaracuçu Deus nos livre quando ele chega a picar/Deixa o sinal de seus dentes e a cicatriz no lugar/Mas eu lhe digo a verdade, por cobra eu já fui picado/Por cascavel, caninana e urutu este malvado/De todas já me livrei desse veneno amargura/Existe um contra veneno por isso tudo se cura...”.



E com seu parceiro Pardinho, canta Tião Carreiro na música de Lourival dos Santos: “A coisa tá feia a coisa tá preta/Quem não for filho de Deus tá na unha do capeta...”.



Versos à parte, nenhuma das nossas cobras criadas na política iria prever que, mais cedo ou mais tarde, chegaria o dia em que elas comeriam a si mesmas. O ex-ministro Antônio Palocci, preso na Operação Lava-Jato e amigo de primeira hora de Lula e Dilma, deu a partida: entregou os dois.



“Cobra engolindo cobra”, “salve-se quem puder”, “Deus nos acuda!”, “pegapacapá” e outras, estamos vendo no governo. Se Ricardo Saud, Joesley e Wesley Batista, Geddel Vieira Lima e Lúcio Funaro, que estão presos, abrirem suas caixas-pretas, levarão muita gente para o beleléu. Será o fim da República? Era isso que queríamos em 15 de novembro de 1889?

“Onde tem fumaça tem fogo”, dizem. Com tanta fumaça, o trio Temer, Lula e Dilma, além de outros figurões da República, estarão imunes aos focos de incêndio que os circundam? É só esperar...