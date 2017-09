Dupla do Barulho

Quando pensávamos que já havíamos visto de tudo em termos de corrupção, desonestidade e ganância de poderosos, a Dupla do Barulho, formada pelos dirigentes da JBS Joesley Batista e Ricardo Saud, assinou acordo de delação premiada com os Procuradores da Justiça, ganhando, na época, a vantagem de não irem para a cadeia.

A dupla, que grampeou até o presidente Temer, acabou se grampeando, pois a Polícia Federal conseguiu resgatar uma conversa de Joesley e Ricardo, gravada no mesmo aparelho em que foi registrada a conversa com Temer. Joesley e Ricardo achavam que essa gravação fatídica havia sido apagada, mas uma técnica específica permitiu à Polícia Federal recuperar o diálogo, que hoje tem feito mais sucesso entre internautas do que as apresentações de duplas sertanejas do país.

O diálogo, marcado por frases incompletas e desconexas, parece acontecer entre dois homens bêbados de poder, por se mostrarem arrogantes e se acharem poderosos demais, certos de que jamais seriam presos. Chegaram a colocar em dúvida a honorabilidade dos juízes do Supremo Tribunal Federal. A dupla afirmou que tinha em seu poder mais de duzentos políticos. E era seu desejo contratar o ex-ministro Aloizio Mercadante para ajudá-los a controlar o Supremo. Mercadante se recusou a comentar o fato.

Quando a gravação se tornou pública, a dupla se desculpou, afirmando que nada do que foi dito é verdade. Mas já era tarde. Atendendo ao pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin decretou a prisão temporária de Joesley e Ricardo, que preferiram se dirigir às dependências da Polícia Federal por conta própria. E a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu prazo para que a Polícia Federal proceda a uma rigorosa investigação sobre o diálogo. Joesley e Ricardo semearam vento; agora estão colhendo um furacão.

Num efeito dominó, bastou que fosse empurrado o primeiro corrupto da fileira para que cada qual empurrasse o seguinte. E nós, eleitores, assistimos ao efeito cascata com a esperança de que nenhum corrupto sobreviva impune à covardia a que nós, cidadãos íntegros, fomos cruelmente submetidos por tanto tempo.