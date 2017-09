A realidade no o que parece

Se existe uma coisa que me dá muito prazer é entrar em uma livraria. Dentro delas me perco entre os livros e nunca saio sem comprar dois ou mais. Foi assim que, por descuido ou esquecimento, em duas visitas diferentes e espaçadas, comprei o mesmo livro: “A realidade não é o que parece”, de Carlo Rovelli, que fala sobre física e teoria quântica. De Demócrito a Dirac, passando pelos filósofos Platão e Aristóteles e os gênios Newton e Einstein, homens se debruçaram sobre os mistérios do universo tentando decodificar e entender conceitos como velocidade, tempo e espaço, em uma busca constante e frenética para entender onde estamos, de onde viemos e para onde vamos. “Toda terra está aberta ao sábio, porque a pátria de uma alma virtuosa é o Universo inteiro.” (Demócrito – 450 a.C.). Graças ao brilhantismo e à persistência de Newton, cujas fórmulas atravessaram os séculos, é que hoje construímos pontes, trens e edifícios, motores e sistemas hidráulicos, fazemos aviões, além de prever o tempo e a existência de planetas antes mesmo de vê-los. A matemática teve papel fundamental nas descobertas. Albert Einstein, aos 25 anos, escreveu três artigos que revolucionaram o mundo. O primeiro deles provava depois de 23 séculos que as ideias de Demócrito estavam corretas: a matéria é feita de átomos. Os outros dois o tornaram famoso, pois tratavam da relatividade restrita e da relatividade geral. Einstein previu também em um dos seus experimentos que o tempo na Terra passa mais rápido no alto e mais devagar embaixo. Para fazer o teste basta colocar um relógio no chão e outro em cima da mesa, diz o livro. Isso porque o tempo não é universal e fixo, é algo que se alonga e se encurta dependendo de vários fatores. “A grande física é como a grande música: fala diretamente ao coração e abre os nossos olhos para a beleza, a profundidade e a simplicidade da natureza das coisas.” Pelo estudo da mecânica quântica fiquei fascinada com a descoberta do conceito de indeterminismo. O futuro é genuinamente imprevisível e não é determinado univocamente pelo passado, porque o tempo como o percebemos não existe.

Terminada a leitura, aprendi muito. Por trás de todas as fórmulas e equações que revolucionaram o mundo estão a imaginação e a persistência do ser humano. Que bom seria se só as usássemos para o bem. Louvo os avanços da Ciência e me curvo cada vez mais à supremacia e bondade de um Deus que, ao nos dar inteligência e livre arbítrio, provou que confia na raça humana. Tem hora que desanimo com os da minha espécie. Mas insisto em manter a esperança. Afinal, a realidade não é o que parece, em nenhum sentido.