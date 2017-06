Médicos em baixa

Mdicos em baixa

O provérbio é conhecido: “De médico, poeta e louco, cada um tem um pouco”. Há um poeta, um médico e um louco em cada esquina, principalmente “um médico”. Estão sempre distribuindo receitas para tudo. Há os especialistas em espinhela caída, em nó nas tripas, em vento-virado e “apênis sulfurado”. Há, porém, os mais cultos. Curam mal de próstata, para isso não há nada como pororoca-do-campo. Curam erisipela, mal-de-engasgo, pereba, carótida entupida, lepra, diabetes, antraz. Curam tudo. Têm na cabeça uma lista interminável de folhas, raízes e ervas verdadeiramente milagrosas. Confrei, arnica, garra-do-diabo, quase tudo curtido na cachaça. Um mundo de panaceias. É tiro e queda.

O mundo da simpatia é muito mais interessante. Existe até uma simpatia para emagrecer. Se você quiser emagrecer dez quilos, ponha dez grãos de arroz num copo de água fria. Deixe “descansando” por dez dias. Depois, em jejum, engula um grãozinho por dia. No fim de dez dias você começa a emagrecer. Experimente. Nunca falhou.

Em setembro de 1992, eu estava no hospital lutando contra uma infecção hospitalar. O leucograma girava lá pelos 55 pontos. Tomava doses cavalares de antibióticos. Meu estômago sofria com os anti-inflamatórios. Dor. Muita dor. A perna esquerda já meio atrofiada. Veias escorregadias fugiam das dezenas de picadas. Noites mal dormidas. Montes de visitas conversando, conversando, conversando. Tabuleta na porta: “Proibido visitas”. Não adiantava. Um sofrimento.

Foi quando uma senhora me fez uma visita. Esperou que todo mundo se retirasse. Aproximou-se de meu leito. Abriu a bolsa. Retirou alguma coisa envolvida em plástico. Era um vidro. Lá dentro um líquido esbranquiçado, viscoso. Em seguida as informações: “Isto aqui é um remédio preparado por um médium lá de Araguari. Se o senhor tomar uma colherzinha de chá deste remédio, de sete em sete horas, fazendo junto um pequeno esconjuramento, o senhor fica bom em menos de dez dias.” Peguei o vidrinho por delicadeza, quis perguntar qualquer coisa, mas não houve tempo. Aquela senhora continuou, de cátedra: “Não pergunte o que é nem quem lhe deu. O segredo é importante. Se contar, a simpatia perde a eficácia. Pode tomar sem receio, é um remédio preparado com o maior asseio”. Despediu-se e foi embora feliz da vida por ter curado mais um. Logo em seguida o remédio foi para a cesta de lixo, tinha cheiro de coisa azeda.

Um mês depois, fora do hospital, já curado, encontrei-me com aquela senhora. Os olhos dela brilharam de satisfação. “Não falei que aquela simpatia ia curar o senhor? Os antibióticos de hoje são refresco para os micróbios. Com essa simpatia já curei muita infecção hospitalar. Mais de sete.”