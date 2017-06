O humano que há em nós

O humano que h em ns

Nós, seres humanos, somos por definição animais racionais, ou seja, dotados de razão e raciocínio, o que nos diferencia das outras espécies. Em um teste aplicado a um grupo de pessoas, foi dada aos participantes a quantia de 10 reais e solicitado que eles repartissem com um companheiro tudo, uma parte ou nada. Se o companheiro aceitasse o oferecimento, ambos ganhariam o dinheiro. Se rejeitasse, nem um dos dois ganharia nada. Nesse experimento replicado em escala mundial, a maioria rejeitou ofertas de 2 ou menos, o que não faz sentido em termos de maximização da riqueza. Quem recebe 2 fica com mais do que o zero que já tem. Ao recusar, fica sem nada. A calculadora cognitiva sabe que 2 é maior que zero, porém o lado humano emocional prevalece, e a perspectiva de ganho é superada pela noção de jogo limpo, ou o desejo de vingança, ou até uma irritação por achar que está sendo feito de bobo. E aquele que reparte também quer ter vantagem sobre o outro, ficando com a maior parte para si, mesmo que isso signifique correr o risco de ficar sem nada.

Dotados de razão, nem por isso somos capazes de deixá-la falar mais alto quando damos voz às paixões. Os desejos secretos prevalecem sobre a lógica, o certo e o já provado. Quando erramos e nos apontam o erro, mesmo que tenhamos consciência dele, muitos de nós, num ato reflexo e natural, culpa o outro. Seres humanos agem por impulso, defesa, ou ganância. Enganar os outros já produz satisfação e contentamento. Mesmo na hora de fazer o bem, o desejo de reconhecimento supera em muitos casos propósitos nobres de verdadeira doação. Vence a vaidade. A paixão que habita todos nós, é a prova da derrota da razão. A despeito de conselhos e experiências sofridas, teimamos em entrar em becos sem saída, deixando o coração vencer o cérebro, maioria das vezes. Onde está o ser racional que deveríamos ser?

Quando confiamos nossos destinos a falsos líderes, por meio do voto, mesmo sabendo que não existem milagres, estamos dando um atestado de crença cega, comodismo, autoengano. Os oportunistas aproveitam o lado humano preguiçoso, omisso e nada racional para fazer prevalecer seus próprios interesses travestidos de atitudes que se desintegram à luz do sol. A prevalecer nosso lado humano, que seja o do amor, da compaixão, da solidariedade. Nos demais casos que predomine a razão.