QAem planta e cria...

O que os surrados provérbios doutrinam se embasa no senso coletivo que valida constatações práticas. Então, como os ditos populares, ordinariamente, combinam com os acontecimentos, nós os vamos reavivando, com a impressão de “termos visto esse filme antes”. Mas a mesma sabedoria popular nos desafia a rever todos os provérbios, por entender que “toda regra tem exceção.” Não é pessimismo, mas realismo, rematar o provérbio “quem planta e cria tem alegria” com “e tristeza também”.

Confirmando o provérbio original, uma safra recorde brasileira – uma das maiores de todos os tempos – abarrotou silos e garantiu a euforia dos agricultores com as exportações. O tempo favoreceu a produção de frutos. Quem plantou comemora. Como exceção à regra, a seca continua dizimando plantações e animais na sofrida realidade dos irmãos nordestinos. Mesmo os agricultores que hoje comemoram já perderam incontáveis safras em cenário adverso: estiagem, granizo, chuva em demasia, vendaval, acidentes, ocorrência de praga, defasagem tecnológica, baixo preço do mercado, juros altos... Situações como essas impossibilitam ao agricultor, depois de tanto trabalho, saldar empréstimos. E tem gente achando que a vida de agricultor é fácil...

No que diz respeito a animais, também são constantes a alegria e a tristeza. Pecuaristas estão exultantes com resultados financeiros assegurados por seus formidáveis rebanhos. E a operação Carne Fraca fez o governo atentar para ocorrências inerentes ao setor frigorífico, prontamente revistas, o que resguardou o alto nível das exportações. E pecuaristas sofrem com oscilações do mercado, doenças, roubo e morte dos animais...

Em proporção bem inferior, se compararmos à plantação e criação em alta escala, pensamos no deleite de nos ocuparmos com o cultivo de nosso jardim ou com o cuidado das plantas de nosso quintal. É aprazível acompanhar o desenvolvimento da planta até ela recompensar nosso esforço com suas novas folhas, e com flores e frutos. Um simples vaso bem cuidado nos fascina. E quando perdemos uma planta que ganhamos de um amigo, ou uma arvorezinha que esteve muito tempo conosco, não há antídoto capaz de reverter a situação.

Também temos satisfação na lida com animais domésticos. Apesar de exigirem cuidados, asseguram-nos momentos pitorescos e marcantes. Se adoecem ou fogem, em geral não poupamos esforços para que se restabeleçam ou sejam encontrados. Ficamos aflitos vendo-os sofrer. E é doloroso recebermos a notícia de que o animalzinho precisará ser sacrificado para não sofrer mais.

Dessa forma, reconsiderando o dito criado pelo povo, fica certo que “quem planta e cria tem alegria”, porém tem tristeza também. Apesar de nunca termos desejado que assim o fosse, assim é o provérbio que a vida retificou.