A insustentável decadência do ser humano

ENQUETE

Sem finalizar obras, Triunfo/Concebra ameaa devolver concesso da BR-262 caso no haja prorrogao do prazo para duplicao do trecho entre Nova Serrana e Uberaba. Na sua opinio, realmente necessria a dilatao do prazo?

Sim. Os usurios no deveriam ser prejudicados, j que os atrasos em licenciamento ambiental e financiamento independem da concessionria

No. A prorrogao no deveria ser necessria, j que 5 anos so suficientes para a concluso das obras

Talvez. Em tempos de crise, o repasse tambm fica prejudicado



Votar