Bancadas no Congresso

O Congresso Nacional, eleito soberanamente pelo povo, divide-se em bancadas, que bem poderiam ser classificadas conforme o aporte de recursos financeiros que elas injetam nos congressistas. Existem as bancadas da Bola, Armas, Odebrecht, JBS, dentre outras tantas. Em época de eleições, empresas influentes financiam muitos partidos e candidatos, não por patriotismo, mas para terem no Congresso deputados e senadores defendendo interesses delas.

Em uma Comissão Parlamentar de Inquérito, por exemplo, para apurar questões que afetem determinada empresa, sua bancada trabalha para que seus diretores não sejam convocados para depor, o que provoca o encerramento daquela Comissão. E um membro do Congresso Nacional pode pertencer a várias bancadas, pois ele pode estar sendo financiado por diferentes segmentos da sociedade, desde que não haja conflitos entre esses segmentos.

Recentemente, Brasília sofreu intensa perturbação da ordem. Prédios de vários Ministérios foram invadidos, depredados e incendiados. Rodrigo Maia, com receio de que a Câmara dos Deputados, que estava votando matérias de interesse do país, fosse invadida, entrou em contato com o presidente Michel Temer, solicitando-lhe providências imediatas. O restabelecimento da ordem foi garantido com a convocação do Exército, que complementou o trabalho já iniciado pela polícia.

Segundo Centrais Sindicais, as manifestações das duzentas mil pessoas, em princípio pacíficas, foram tumultuadas por mascarados infiltrados, que transformaram o evento em desordem, e Brasília, numa praça de guerra. Centrais Sindicais pagaram passagens de ônibus e refeições para muitos dos militantes que participaram do evento. O número de manifestantes, bem superior ao estimado pelas autoridades, inviabilizou que a polícia fizesse uma revista em todos eles.

Dentre as causas desse gigantesco protesto estão as reformas trabalhistas e a derrubada de um de seus itens mais relevantes: o fim da contribuição obrigatória anual de um dia de salário de cada trabalhador – fonte de recursos crucial para os sindicatos. Talvez a bancada sindicalista consiga mesmo vetar essa reforma, depois de o Congresso se ver intimidado pela demonstração de força das Centrais Sindicais. Com isso, o povo – inclusive esse que estava nas manifestações (mesmo que ele não esteja consciente disso) – continuará a contribuir compulsoriamente com os sindicatos, diferentemente do que acontece nos países desenvolvidos.

Na verdade, a única bancada que deve existir no Congresso Nacional é uma que defenda interesses da Pátria e de seu povo – a Bancada dos Brasileiros. Enquanto isso não acontece, o brasileiro já vai se sentindo fatigado com tantos percalços.