Fuja do tarde demais para o agora é possível

Fuja do tarde demais para o agora possvel

Está na boca das pessoas e nas pautas quentes da mídia o assunto da reforma da Previdência. Apesar de todo mundo já ter ouvido falar, poucos são os que realmente sabem do que se trata. Das cinco pessoas, desconhecidas, que perguntei sobre a reforma, em meio à avenida Paulista, só uma pessoa soube me responder quais são as principais reformas que o governo Temer quer instalar e que ainda está em tramitação para ser aprovada. Para escrever sobre isso, tive que procurar informações em diferentes meios de comunicação. Isso porque a reforma da Previdência possui um “Q” de política. Tive que fugir desesperadamente de discursos prontos encontrados digitados nas redes sociais: “Ela é uma reforma dura, mas necessária”; “essa reforma vai melhorar a economia”; “mais uma atitude golpista do governo Temer”... E até frases como: “Temer sabe o que está fazendo...”. Mas, mais que tudo, eu li e ouvi inúmeras vezes que essa específica reforma é necessária. Mas quase ninguém soube me explicar o porquê.

É necessário entender por que essa reforma está acontecendo justamente agora. O primeiro motivo é que realmente estamos passando por um período de crise econômica (e assumo o complemento e política). O segundo motivo é que vivenciamos hoje um novo período, que até antes não havia acontecido no Brasil, nossa população está envelhecendo, enquanto jovens e adultos que contribuem diretamente para a economia do país estão diminuindo. Percebe-se que uma reforma será necessária, já que o governo possui gastos com a população idosa cada vez maior e que vive cada vez mais. Contudo, não necessariamente quer dizer que essa reforma proposta seja a necessária e emergencial. Existem outras reformas? Espero que sim, muitos dizem que sim, mas raros são os que apontam outros meios, outros projetos de reforma.

Serão várias as mudanças sofridas pelos trabalhadores brasileiros se essa reforma for aceita. Entre tantas, acho importante ressaltar algumas das principais: a aposentadoria inicialmente seria igual entre homens e mulheres, que seria a idade mínima de 65 anos. Surgindo uma intensa onda de críticas e discussões de movimentos feministas de que essa reforma não leva em conta que a mulher possui uma segunda jornada, além da profissão, mas o trabalho com os filhos e da casa, sendo a idade modificada para os 62 anos. Outra classe de trabalhadores que também se manifestou e conseguiu alterar sua idade mínima foi a dos policiais, agora com 55 anos. Apesar de muitas mudanças terem ocorrido entre a proposta inicial e a proposta atual, não foi alterado um ponto, alvo também de muitas críticas: homens e mulheres, trabalhadores em geral, terão no mínimo que contribuir durante 25 anos, o que está sujeito a mudanças: sempre que a expectativa subir um ano, sobe respectivamente um ano da idade mínima também. Assim, segundo a reforma da Previdência, para se aposentar com 65 anos (como homens, sem ser trabalhadores rurais, policiais, funcionários públicos...), a pessoa terá que começar a trabalhar com 16 anos, trabalhar de forma ininterrupta durante 49 anos, ou seja, não pode ser demitida nem trocar de emprego.

Para muitos, essas pequenas “mudanças” que ocorreram mostram a força que o povo possui, não o poder de “alterar”, mas “influenciar” decisões importantes que cabem a todos nós, trabalhadores brasileiros. É necessário que estejamos cada vez mais atentos aos debates políticos, para que os governantes não decidam por nós o que vai ser “imposto” a nós, o que será melhor para eles. Mas, para isso, é preciso fugir dos discursos prontos “de que é um mal necessário” e buscar sempre argumentos, os seus argumentos, mesmo que sejam eles contra ou a favor. Pensem na política acontecendo no nosso país, agora, pois tudo, lá na frente, pode ser tarde demais.

(*) Estudante de jornalismo