Bandidos que nos governam

Esta crônica é mais uma página destinada a acompanhar os desdobramentos da delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da megaempresa JBS. A procuradores da República foram reveladas cifras tão altas em dinheiro que Deus só não duvida porque jamais sai de perto.

Os fatos mostram o quanto o presidente Michel Temer está perdido e não consegue esclarecer as suspeitas que lhe recaem ou renunciar. De outra banda, aliados de Aécio Neves desistiram de peitar a decisão do ministro do STF Edson Fachim, que afastou o parlamentar do senado e lhe prendeu parentes.

No programa Domingão do Faustão, os jurados Miguel Falabela, Sílvio de Abreu e Cláudia Raia, fugindo aos padrões Globo, rodaram a baiana e incitaram a sociedade a tomar posições radicais para destronar as facções de bandidos que nos governam. “Salvador da Pátria”, segundo Faustão, não existe e não devemos ir na conversa de facínoras que prometem salvar o Brasil.

A Ordem dos Advogados do Brasil também apresentou pedido de impeachment contra Temer. O país inteiro se movimenta e Brasília vira palco de guerra. Tecnologia avançadíssima fora utilizada para filmar cenas do deputado Rocha Loures recebendo mala de dinheiro da empresa JBS. Até procurador da República foi preso e afastado por fornecer informações privilegiadas. Os irmãos Batista e Ricardo Saud desfilam livres nos Estados Unidos!

Bandidos que nos governam precisam entender que segredo e sigilo acabaram, mas insistem na prática da corrupção. Como chegamos a esse ponto? –perguntou o repórter Ernesto Paglia. É que perdemos valores básicos – concluiu.

Peritos divergem quanto à autenticidade do áudio acusatório de Temer. Continuo com a minha tese de que há peritos e “peritos”. Não tenho dúvidas de que essa tormenta está só começando.