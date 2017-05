Violência, ontem e hoje

Violncia, ontem e hoje

Quem leu o “Candido”, romance de Voltaire, lembra-se de um personagem singular chamado Pangloss. Para ele, o mundo era um mar de rosas. Em qualquer circunstância, repetia sempre o mesmo refrão: “Tudo vai pelo melhor no melhor dos mundos possíveis”. Mas acontece que não é nada assim. Embora nem tudo ande muito azul ou cor de rosa, a violência crescente está preocupando a todos nós. O que não sei é se o mundo de hoje está pior que o de ontem. Hoje, a violência está mais escancarada, mais explorada pela mídia. Imagens de violência são atiradas diante de nossos olhos continuadamente. Daqui, da Coreia do Norte, da Síria, do Iraque e de muitos outros ou, como diziam os antigos, da Cochinchina, lugar que nunca soube onde se localiza. Todos os dias os jornais entram em nossas casas pingando sangue. Isto não quer dizer que as coisas estão muito piores. Sempre houve violência. E muita. Para que me entendam bem, faço um retrocesso. Lá pelos fins do século XVII e início do século XVIII, quando os primeiros colonizadores da região onde hoje moramos, os tão famosos colonizadores paulistas, chegaram até aqui procurando terras férteis e riquezas. Aqui chegando, encontraram os índios caiapós. A terra era deles. Eram índios hábeis na confecção de esteiras, balaios, jacás e tipitis. Eram pacíficos e hospitaleiros. Receberam os “civilizadores” sem nenhuma violência. No início, a convivência era tranquila. Com o passar do tempo, os brancos, cristãos civilizados, começaram a botar as garras de fora. Tentaram escravizar os caiapós. Acontece que os índios não gostaram da ideia e reagiram, matando alguns, defendendo sua liberdade e suas terras. Os brancos recorreram à Corte, pedindo solução para aquela barbaridade. Que crime horrível bugre matar branco! O pedido foi atendido por um Dom João qualquer. Foi nomeado um militar para pôr fim àquela barbaridade. O encarregado de manter a paz foi o Coronel Pires de Campos. Um exército foi formado. Mil e quinhentos homens armados. Arcabuzes contra flechas. Foi um massacre. Homens, mulheres, crianças, foram todos dizimados. Suas cabeças foram cortadas e dependuradas nas árvores como escarmento a todos aqueles que tentassem impedir o processo civilizatório dos colonizadores. Pires de Campos foi regiamente recompensado por ter implantado a paz na região. De quebra, algumas arrobas de ouro. Tem até nome de rua em Uberaba. Bem , agora fico sem saber se essa selvageria era ou não violência. O que sei é que, hoje, ainda não chegamos a pendurar as cabeças dos bandidos nos postes de nossas ruas.

Agora, uma perguntinha inocente: você já pensou que a terra onde temos as nossas casas é dos caiapós?