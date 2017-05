A inveja no ambiente profissional

Sendo a inveja um dos sentimentos que mais atrasam o desenvolvimento pessoal e profissional dos indivíduos, vamos refletir, hoje, sobre o mecanismo da inveja no ambiente de trabalho.

Onde trabalhamos é o lugar em que há mais possibilidade de proliferar esse tipo de sentimento devastador e destruidor de relacionamentos. É comum onde há hierarquias a presença do medo de perder o cargo, de um companheiro ser mais competente do que o outro e, com isso, instala-se a hostilidade e a inveja. Como sempre, há o processo comparativo, que leva o indivíduo a se sentir inferior ao colega ou a temer que outro funcionário venha a se destacar mais do que ele.

E quando a inveja está presente, vemos casos de perseguições, implicâncias e até fatos mais sérios, em que há ações de má-fé, com o intuito de prejudicar alguém que se mostre mais capacitado.

Eis, então, algumas sugestões para a pessoa invejosa: Desenvolva sua própria autoestima, que lhe garantirá autoconfiança, e utilize a técnica da autocomparação, fazendo uma análise detalhada de seu próprio desenvolvimento profissional, ao longo dos anos, e aprenda a valorizar o fato de ter um emprego.

Quanto a quem se sente ameaçado ou sofre perseguições no trabalho, que possa se utilizar de uma técnica que aprendi com um grande sábio, o meu pai, Elias Barbosa (1934-2011): Faça um diário, anotando tudo o que acontece no ambiente profissional, tudo o que lhe é dito e ordenado para realizar, e escreva a sua opinião a respeito. Esta é uma garantia no caso de haver qualquer calúnia contra você!

É lamentável, mas a verdade é que, até os dias de hoje, há pessoas infelizes, que, por ignorarem a “lei do plantar e colher” e incomodadas com o brilho das outras, acabam por prejudicar a si mesmas. E, depois, ficam pelos cantos, a reclamar do ambiente de trabalho e da falta de união.

Lembre-se, caro leitor: A sua vida é moldada de acordo com os seus pensamentos, sentimentos e ações! Portanto, é hora de decidir mudar pra melhor!