Ser?

Será que alguém desconhece a existência do Sol, não sabe que a Lua existe? Que a noite é escura, o dia é claro? Que o homem é bípede e se locomove verticalmente? Que o elefante tem tromba, que a borboleta voa, que a lagartixa corre pelo teto de cabeça pra baixo? Será que alguém ignora que tem cobra venenosa, que peixe não vive fora d’água, que coelho gosta de cenoura, que galinha bota ovo, que urubu come carniça, que macaco gosta de banana, que girafa não come carne, que tamanduá come formiga, que o avestruz come de tudo? Será que alguém não sabe que o gato mia e gosta de leite, que o rato gosta de queijo, que cachorro late, que formiga gosta de açúcar, que gambá é fedorento, que porco chafurda, que a hiena parece que ri? Será que alguém não se lembra que bode come milho, que cavalo pode dar coice, que a zebra é listrada, que a capivara nada bem, que o Aedes é vetor da dengue, febre amarela e chikungunya? Será que alguém se esquece que não há trovão sem barulho, relâmpago sem luz, que o vento existe mas a gente não vê? Será que alguém ainda não ouviu que guarda-chuva é para proteger da chuva e guarda-sol, do sol, que chuteira é para jogar futebol, que tem rede pra pescar, pra descansar e pra conversar e se comunicar, que peixe morre pela boca? Será que a gente encontra gente que não sabe que o leão é o rei da selva, que a Chita é a macaca do Tarzan, que Pelé é o rei da bola, que Papa é só um de cada vez. Será que cabe acreditar que alguém nunca olhou no espelho, que nunca se viu, que não sabe quem é? Será que é possível crer que alguém não sabe que a mentira tem perna curta, que os anões são sete, que o lobisomem só se transforma na lua cheia, que o lobo-mau pega as criancinhas pra fazer mingau? Será que depois de tantos serás é possível imaginar que alguém pode dizer que não sabia do que todo mundo está careca de saber? Tem que ter muita caixa pra negar. Será o Benedito? Eu não acredito.

(*) Engenheiro-lucrc@terra.com.br