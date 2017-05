Missionárias Dominicanas fazem a diferença!!!

Missionrias Dominicanas fazem a diferena!!!

Em plena celebração do Jubileu Dominicano e 300 anos de aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, contempla-se a grandeza da presença feminina na formação e construção de uma sociedade humana e igualitária, à luz da fé cristã. Mulheres que deixam suas terras, famílias, conforto e se lançam em espaços de missão que clamam por dignidade. São modelos de missionárias para a Família Dominicana no mundo: Irmãs Glycia Maria Barbosa da Silva e Maria Marciano. Elas saíram de Uberaba, em 1994, e se instalaram na comunidade de Vallejuelo, na República Dominicana, fronteira com o Haiti. Neste contexto se firmaram e são 23 anos dedicados à missão. Promoveram ações voltadas para a educação evangelizadora, fornecimento de água, melhoria na produção e comercialização de produtos da terra, reflorestamento das nascentes, recuperação e preservação do meio ambiente. Em 2013, Irmã Glycia retorna a Uberaba e Maria Marciano continua a trajetória. Muitas vezes contrariando aos interesses dos poderosos, sofreu pressões e perseguições, entretanto, sempre colocou-se à serviço dos excluídos, com apoio da congregação e de lideranças internacionais, assumindo um novo ardor entre os povos da República Dominicana e Haiti. Irmã Maria Marciano não apenas denuncia, mas anuncia e faz, constrói junto com o povo sofrido. Luta pelo meio ambiente, formando lideranças como em Los Cacaos, no projeto para a construção de reservatórios maiores para captar água da chuva. Irmã Maria sonha com o grande, porém construiu com as comunidades aquedutos menores, levando água a muitas famílias no Haiti e Vallejuelo. Água que favorece a plantação de cebola e outros produtos que mantêm os alunos da Escola Técnica de Agricultura de El Cercado e o Centro Semilla de Vida: um projeto que profissionaliza os agricultores, gerando empregos e sustentabilidade. No próximo dia 21 de maio, Ir. Maria Marciano estará nos Estados Unidos, na Marquette University, em Milwaukee, Wisconsin, recebendo o Título Honorário de “Doutor em Letras Humanas” durante a cerimônia de graduação dos cursos de odontologia, direito e medicina. É uma universidade católica, jesuíta, independente, com aproximadamente 11 mil alunos. A convite da Marquette University, o discurso principal da solenidade será proferido por Ir. Maria Marciano, que foi eleita entre estudantes, professores e funcionários da instituição. Este título é o maior reconhecimento que a Universidade oferece como prêmio de excelência às contribuições para o melhoramento da sociedade. O reitor Michael R. Lovell assim se expressa: “A senhora é um magnífico modelo para nossos graduandos, alguém que somos orgulhosos em apresentar como exemplo dos princípios de excelência moral que Marquette almeja. (...) Seu trabalho de serviço aos mais pobres nestas nações por mais de décadas demonstra que é mulher que vive por eles. Seu trabalho exemplifica o compromisso da Universidade de Marquette com a justiça social e o serviço com as pessoas do mundo”. Que o testemunho destas missionárias continue fazendo a diferença em nossa sociedade! Nossa gratidão e alegria!!!

(*) Doutoranda em Educação pela USP