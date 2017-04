Confusões em que se meteu o clone do Conde - (Parte 3)

Confuses em que se meteu o clone do Conde - (Parte 3)

O leitor já sabe das confusões em que me meti quando ocupei o cargo na Superintendência dos Transportes Urbanos da Prefeitura do Rio de Janeiro, na administração do prefeito Luiz Paulo Conde, de saudosa memória, dada à minha semelhança física com ele. Meu companheiro de (des) aventuras era Bill, chefia de Gabinete da SMTU, que dirigia o carro oficial, um Gol prateado com identificação da prefeitura nas portas laterais.

Um belo dia, Bill me pediu folga de manhã para fazer um exame. Eu só poderia ir com ele para a SMTU à tarde. Resolvi dar uma corrida em volta da lagoa Rodrigo de Freitas. Quando lá cheguei, fui logo pensando: E se o Conde passa agora, não perderá a chance de me sacanear. Conheço a peça. Mas, se acontecer, a recíproca será verdadeira. Darei o troco, decidi. Azar!!!

Não deu outra. Lá veio o Ômega preto... Merda... Muito azar!!! Mas ainda tinha uma chance. Já que não poderia me esconder, Conde não deveria me ver. Fiquei tão nervoso que cheguei a encolher a barriga. Como se isso fosse evitar que ele me visse. Bobo!!!

Me viu em cheio. Deve ter tido vontade de parar, mas no trecho seria perigoso. Seguiu. Burrice minha... Correr na lagoa na hora do Conde passar. Poderia ter ido pela Epitácio Pessoa. Mas não, escolhi logo a Borges de Medeiros. Teria que atravessar a Alexandre Ferreira, justo onde Conde me pegou no pulo. Pensei que ele fosse esquecer. Qual nada! Mais tarde, o celular tocou. Tinha meu celular com ele, pois nunca falava sobre metrô com jornalistas sem me ter a tiracolo. Era a secretária.

- Dr. Conde pede que o senhor envie bermuda e camiseta para que ele possa ir correr na Lagoa e pediu que, enquanto ele perdesse uns quilos lá, o senhor viesse substituí-lo no gabinete daqui do Palácio da Cidade!!! Ao que respondi prontamente:

- Ok, ok, mandarei as roupas.

Não demorei a embrulhar as duas roupas. Bill levou-as para o Palácio assim que chegou do exame. Fiquei em dúvida se mandaria o par de tênis. Não... Custou caro... Brincadeira tem hora.

Acho que ficou encabulado com minha reação, tanto que preferiu esquecer... e eu também...