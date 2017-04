Lançamento de livro

Lanamento de livro

No início deste mês, estive no lançamento de O Mágico do Barro Preto, livro do consagrado jovem escritor Tiago de Melo Andrade, que, com sua literatura, dedica-se a transformar vidas, assim como Papamama, o protagonista da obra, que, com aquilo que faz de melhor, transforma o entorno.

Saí de minha casa debaixo de um guarda-chuva. Porém a chuva não foi obstáculo para o sucesso daquela tarde de autógrafos na casa Paulo Vicente Souza Lima, na praça Comendador Quintino. Participaram do evento os senhores Geraldo e Geralda – pais do escritor – e toda a família, bem como amigos e demais admiradores, dentre eles um significativo público infantojuvenil.

Além do livro lançado, a editora expôs diversas obras de Tiago, incluindo uma primorosa edição de A Caixa Preta, cujo lançamento também prestigiei e pelo qual Tiago recebeu, no ano 2000, na categoria Autor Revelação, o Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio literário brasileiro.

Depois de apreciar uma requintada mesa de café, e feliz com meu exemplar do livro autografado pelo autor, engendrei minha típica retirada à francesa. Porém, não passei tão despercebido assim. Eu estava descendo a escada para alcançar a rua e, subindo, vinha um jovem trajando macacão e tênis, o que me fez julgá-lo um atleta. “O lançamento do livro já começou?” – ele quis saber. Surpreendi-o ao dizer que o autor já estava autografando os exemplares.

Então, o jovem me propôs uma questão um tanto inusitada: “O senhor sabe qual é o recorde em lançamento de livros?” Imaginei que havia, sim, aqueles escritores que ficavam horas autografando livros no dia do lançamento. Porém, fiquei meio atordoado, pensando o que dizer de imediato. Ao insistir na pergunta, o rapaz me fez perceber que o sentido dela não era o que eu imaginava: “Sabe qual é o recorde de lançamento de livros, quero dizer, qual foi a maior distância de arremesso de um livro?”

Jamais eu teria ponderado, naquele contexto, no fato de a palavra “lançamento” ser polissêmica, ou seja, ter mais de um significado. E afirmei com uma risadinha: “Sabe, moço, eu já vi arremesso de peso, dardo, bola, flecha... Mas, francamente, sobre arremesso de livro nunca ouvi falar.” O zombeteiro rapaz acabou de subir a escada e sumiu da minha vista, sem esclarecer a questão. Ele só queria mesmo brincar com a polissemia da palavra. Justo comigo – eu, que gosto de fazer essas pegadinhas. Dessa vez, caí como um pato.

Vim pelo caminho pensando... Certamente não seria usual um escritor querer fazer um exercício de arremesso do próprio livro, especialmente se a obra for um sucesso. Só nos falta algum atleta inventar o arremesso de livro, quando quiser fazer algo excêntrico para entrar na publicação anual do Livro Guinness dos Recordes.

Brincadeiras à parte, Tiago, esse talentoso escritor com inúmeros prêmios, já escreveu cerca de 40 livros para o público infantojuvenil. E, com sua criatividade, cuidado na elaboração das obras e amor à literatura, sua lista de prêmios vai se enriquecendo a cada lançamento... de livro.