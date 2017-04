Você está ficando velho?

Voc est ficando velho?

Certa vez chamaram-me para atender a uma senhora de noventa anos. Estava sentada numa cadeira de balanço. Era miudinha, de olhos espertos e muito bem tratada. Para iniciar uma conversa, perguntei: “Como vai a senhora?” Ela me olhou durante certo tempo e, serenamente, respondeu: “Eu quero mesmo é morrer.” Tentei, de outras formas, entender-me com ela. Minha pouca experiência e menor psicologia foram ineficazes. A resposta era sempre a mesma: “Eu quero mesmo é morrer.” Os anjos disseram “amém”, pois a velhinha morreu no dia seguinte.

Tenho muita simpatia pelos velhinhos. Uns são alegres, outros tristes. Uns brincam, outros lamentam. Uns são otimistas, outros amargos. Com o tempo, a gente vai conhecendo melhor o que se passa com eles. É preciso paciência.

Infelizmente, nem todos os idosos foram preparados para a velhice. Parece, às vezes, que os parentes querem se ver livres deles o mais depressa possível. Eles, como consequência, perdem a esperança e se isolam. Seu círculo de comunicação vai se restringindo. Não é por culpa deles. É por culpa nossa. Sem perceber, nós fechamos para eles as possibilidades de um novo estilo de vida. Eles perdem a coragem para assumir riscos. Sentem-se inúteis. Isolados. Daí seus lamentos. Pensam que os outros não os amam e se sentem um trambolho. Há idosos com notável espírito de humor. Contam piadas. Mentem com maestria. Alegram o ambiente. Mas, a maioria deles se tranca, aparentemente desinteressados. Apenas ouvem. Murchinhos, lá num canto.

Às vezes, penso que os idosos são como os profetas. Suas vidas são cheias de ensinamentos, de caminhos iluminados, de advertências e esperanças.

Alguém já disse que “ser pobre e velho é um trabalho de tempo integral.” Isto significa que na sociedade de hoje não há muito espaço para os idosos. Na sociedade capitalista só tem valor quem produz. Velho não produz, logo é peso morto.