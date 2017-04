O legado de Jesus

Aproveitando o espírito da Páscoa, quando os cristãos celebram a ressurreição de Jesus, convido-o, querido leitor, para acompanhar comigo algumas preciosidades que Ele – nosso Grande Mestre – nos deixou como legado, sempre tão atuais para o nosso cotidiano:

 “Deus está dentro de você e ao seu redor, e não em castelos de pedra ou em mansões de madeira.” – Jesus nos mostra que Deus está com você a cada instante de sua vida e você não precisa, necessariamente, de locais e rituais preestabelecidos para se conectar com a Divindade. Esta conexão se faz a partir de seus pensamentos, sentimentos e ações voltados para o bem. Para Deus, mais do que palavras, imagens, e aparências, o que importa é a intenção. Ele não se preocupa com a forma, mas sim com o conteúdo!

 "Não faça aos outros o que não quer que façam contigo." – Essa é a “regra de ouro” da felicidade. Antes de cada atitude, pergunte a si mesmo: “Eu ficaria feliz se fizessem isso comigo?” Coloque-se no lugar do outro, combatendo o egoísmo e cultivando a paz.

 “Ame ao próximo como a si mesmo.” – Aqui Jesus deixou uma lição de caridade, bem como de autoestima. Se você não tiver um verdadeiro amor, respeito e admiração por si próprio, como poderá vivenciar esse ensinamento, e dar amor, respeito e admiração ao outro?

 "Deus não lhe dá mais do que você pode carregar." – Esta é uma mensagem de aceitação, para trazer serenidade ao seu coração. Como Pai Amoroso que é, Deus nos proporciona oportunidades de crescer, com fardos pesados sim, mas adequados para cada ombro que os carrega. O grande segredo para vencer as dificuldades da existência é parar de reclamar e desenvolver uma aceitação dinâmica – aceite o problema e, apoiado em Deus, enfrente-o, com coragem e fé!

 Jesus Cristo foi o maior Mestre que passou pela Terra e seu exemplo é fundamental em nossas lutas diárias com as provações e tentações. Então, finalizando, deixo aqui duas sugestões: estude mais o Evangelho e, em momentos de desafios e dúvidas, pergunte a si mesmo: “O que Jesus faria nesta situação?”. Ao aplicar esta resposta, seguindo os modelos do Senhor, você irá, definitivamente, mudar o rumo de sua vida!

Feliz Páscoa!

