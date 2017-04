Acessibilidade e mobilidade

Recebo informações da Associação dos Deficientes Físicos de Uberaba (Adefu), dando conta da sua participação em eventos regionais esportivos onde, mais uma vez, seus atletas levaram o nome de Uberaba e fizeram bonito, como, aliás, sempre têm feito. Sou um apaixonado pelas causas da Adefu.

Dentre as informações que recebi, há um item preocupante que transcrevo aqui para a amplitude do conhecimento público. Senão vejamos:

“NECESSIDADES ESPECIAIS

O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) detectou que Uberaba tem 51.724 moradores com alguma deficiência permanente. Exemplos: 820 pessoas são totalmente cegas; 6.103 possuem deficiência visual grave. Entre os habitantes de Uberaba, 455 são totalmente surdos, enquanto 2.127 têm deficiência auditiva grave. Com deficiência motora aparecem 1.329 (totalmente paralisados) e 4.857 em situação grave. Outros 10.136 possuem alguma dificuldade motora. O IBGE também registrou 3.392 pessoas com deficiência mental/intelectual.”

Vale lembrar que o número “51.724” estampado retro, se bem explorado e convertido em votos, pode eleger parlamentares em níveis, municipal, estadual e federal. É um bom nicho político a ser explorado, mas...

Preocupa-me ao saber que nossas unidades de saúde e hospitais recebem diariamente grande número de acidentados, cuja causa é a acessibilidade e mobilidade urbanas. Para não perder o foco, deixo de mencionar outros acidentes.

Recentemente, ao caminhar em rua plana e sobre uma faixa de pedestres, “biquei” meu tênis numa protuberância quase que imperceptível no pavimento. Fui ao solo e só não me danei todo porque as mãos estavam livres. Levantei-me em seguida. Bati a poeira e procurei imediatamente medir a pressão arterial, além de saber o nível de glicose. Tudo normal, mas fiquei com a pulga atrás da orelha me perguntando:- Isso é envelhecer? Vi uma jovem cair no outro dia.

Tive a oportunidade para avaliar o “senso de colaboração dos motoristas” que passavam por mim sem desviar a rota e diminuir a velocidade. Como resposta, comecei ali mesmo redigir mentalmente um manual de orientações ao idoso que começa em casa e vai aos mais variados lugares. Hoje já são 120 conselhos sobre acessibilidade e mobilidade. Aceito sugestões.

É hora de iniciarmos uma cruzada para melhorarmos as nossas condições de ir e vir. “Na caminhada, um centímetro a mais ou a menos podem fazer a diferença. Cuidado com os dois.” Eis o item 107.